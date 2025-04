Le prix des cartes graphiques risque d’augmenter drastiquement, merci Trump

Le 3 avril 2025, le président américain Donald Trump a officiellement mis en place de nouvelles taxes réciproques qui ciblent principalement les fabricants de matériel informatique. Ces mesures, qualifiées de “œil pour œil” par l’administration, visent à répondre aux politiques commerciales d’autres nations. Cependant, les experts estiment que les pourcentages de ces taxes sont plus élevés que prévu, ce qui pourrait avoir des répercussions importantes sur la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Les pays où se trouve la chaîne d’approvisionnement des équipements de consommation, tels que la Chine, le Vietnam, l’Indonésie et bien d’autres, pourraient voir leurs coûts d’exportation vers les États-Unis augmenter considérablement. Par conséquent, les consommateurs finaux pourraient en supporter les frais.

Selon Morgan Stanley, la Chine est confrontée à une taxe effective de 54 %, ce qui pourrait entraîner une augmentation significative de la taxation sur tous les produits informatiques majeurs, y compris les smartphones, les PC, les appareils portables et les périphériques. Les fabricants devront décider s’ils augmentent les prix ou s’ils absorbent la hausse des coûts en réduisant leurs marges. Si les entreprises choisissent de répercuter ces coûts sur les consommateurs, les prix pourraient augmenter jusqu’à 50 %.

Voici quelques exemples de matériel informatique populaire et l’estimation de l’évolution de leurs prix sous les nouvelles taxes :

NVIDIA GeForce RTX 5090 (1 999 $ MSRP) Augmentation de 25 % : 2 498,75 $ Augmentation de 50 % : 2 998,50 $

NVIDIA GeForce RTX 5080 (999 $ MSRP) Augmentation de 25 % : 1 248,75 $ Augmentation de 50 % : 1 498,50 $

AMD Ryzen 7 9800X3D (500 $ MSRP) Augmentation de 25 % : 625 $ Augmentation de 50 % : 750 $

Intel Core Ultra 9 285K (600 $ MSRP) Augmentation de 25 % : 750 $ Augmentation de 50 % : 900 $



Il est important de noter que ces estimations sont basées sur les prix de vente conseillés (MSRP) et ne tiennent pas compte des prix réels, qui peuvent être plus élevés pour certains produits.

Un autre facteur aggravant est que les fabricants de matériel informatique ne peuvent plus bénéficier de la stratégie “Chine+1”, car les taxes s’appliquent également à des pays comme le Vietnam, la Thaïlande, l’Inde et Taïwan, considérés comme des alternatives viables à la Chine. Par conséquent, il n’existe pas de solution de contournement à ces taxes, et les fabricants devront prendre des décisions difficiles, étant donné l’importance du marché américain.

Selon Morgan Stanley, des entreprises comme Apple, Cricut, Dell, Garmin, GoPro, HP, Logitech et Sonos, ainsi que des fabricants de matériel informatique comme MSI, Acer et Gigabyte, seront parmi les plus touchées par ces taxes. La décision n’est pas favorable aux consommateurs et pourrait avoir un impact dévastateur pour ceux qui souhaitent acquérir de nouveaux équipements.