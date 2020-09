Nvidia Ampere : les RTX 3090, 3080 et 3070 custom se dévoilent

Depuis plusieurs semaines déjà, bon nombre de rumeurs et photos se baladent sur le net quant aux versions custom des RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090. Nous savons que la RTX 3080 et la RTX 3090 partagent toutes les deux le GPU GA102 (en version GA102-200 pour la première, et GA102-300 pour la seconde). Les câbles d’alimentation 12 pins étant réservés aux Founders Edition, la 3080 sera alimentée par deux connecteurs 8 broches et la 3090 de … trois connecteurs 8 broches. La RTX 3080 consommerait ainsi 320W, et la RTX 3090, 350W. C’est en tout cas ce que laissaient déjà sous-entendre les premières caractéristiques techniques dévoilées il y a quelques jours.

Asus ROG Strix GeForce RTX 3090 OC Gaming

Au-delà des modèles Founders, l’une des premières cartes custom à ouvrir le bal est la ROG Strix GeForce RTX 3090 OC Gaming d’Asus. Elle avait déjà été évoquée au milieu de l’été, alors que la RTX 3090 était encore connue sous le nom de … 3080 Ti. Autour d’un design classique pour le constructeur taïwanais dans cette gamme de modèles, avec trois ventilateurs axiaux, la carte épouse 3 slots d’épaisseur. Elle confirme par ailleurs la présence de trois connecteurs d’alimentation à 8 broches.

Colorful GeForce RTX 3090 Vulcan X, Vulcan X-OC et Neptune D

Du côté de Colorful, on retrouve trois déclinaisons du futur mastodonte de la generation Ampere, avec la GeForce RTX 3090 Vulcan X, la GeForce RTX 3090 Vulcan X-OC et la GeForce RTX 3090 Neptune D. Là encore, les captures qui ont fuité révèlent la présence de trois connecteurs huit broches. La différence entre les modèles se situerait essentiellement au niveau du système de refroidissement et des fréquences overclockées d’usine, sur le modèle Vulcan X-OC. Plus intéressant, ce leak révèle aussi un ordre de grandeur des tarifs, avec la Vulcan X proposée à 13.999 yuans (1720 euros), la Vulcan X-OC à 15.999 yuans (1960 euros) et la Nepture D à 12.999 yuans (1590 euros). Des estimations qui confirment les premières rumeurs de tarifs … vraiment très élevés.

Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix GS et RTX 3080 Phoenix GS

Du côté de Gainward, on découvre une GeForce RTX 3090 Phoenix GS qui indique plus clairement ses caractéristiques techniques, avec 5248 CUDA cores, et 24 Go de GDDR6X à un debit de 19.6Gb/s, sur un bus de 384 bits. La fréquence du GPU serait de 1725 MHz, pour un TDP de 350W. La RTX 3080 Phoenix GS embarquerait quant à elle 4352 CUDA cores, avec 10 Go de GDDR6X à 19 Gb/s, sur un bus de 320 bits. Elle se verrait cadencée à 1740MHz, pour un TDP de 320W.

Dans tous les cas, restez à l’écoute de notre couverture de la conférence de Nvidia, pour découvrir en détails les nouveautés de l’architecture Ampere et les caractéristiques détaillées de cette nouvelle gamme.

Nous remettrons par ailleurs à jour cet article avec le listing complet et plus précis de chaque modèle custom, au fur et à mesure de l’arrivée des informations.