Nvidia GeForce RTX 3090, 3080 et 3070 : les spécifications dévoilées

Vous la sentez doucement iriser l’actualité, l’arrivée de la génération Ampere de Nvidia, avec la promesse de revigorer nos configurations de joueurs de sa lumière nouvelle ? Introduisant notamment la seconde génération des cores dédiés au ray-tracing, et la troisième génération des Tensor Cores, essentiellement consacrés à l’intelligence artificielle et aux calculs de précision, les nouvelles GeForce RTX 3090, 3080 et 3070 devraient officiellement se dévoiler le 1er septembre prochain, à travers une conférence attendue de Jen-Hsun Huang.

GeForce RTX 3090, 3080 et 3070 : de 8 à 24 Go de mémoire GDDR6X

Mais Ampere et contre tout, les premières silhouettes de ces futurs mastodontes s’esquissent déjà. A en croire une source citée par VideoCardz, qui semble aussi pertinente que fiable, Nvidia s’apprête à sortir trois nouvelles cartes dans le courant du mois de septembre : la RTX 3090 24 Go, la RTX 3080 10 Go et la RTX 3070 8 Go. Des constructeurs-tiers prépareraient en coulisses une RTX 3080 avec deux fois plus de mémoire, soit 20 Go – un premier témoignage de la grande modularité de l’architecture – mais de tels modèles n’ont pas encore été confirmés.

Outre le support de PCI Express 4.0 et la présence de connecteurs HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4a, les spécifications ayant fuité confirment de nombreux aspects déjà évoqués jusqu’à présent. A commencer par la finesse de gravure du GPU en 7 nm.

La GeForce RTX 3090 s’articulerait ainsi autour du GPU GA102-300, avec 5248 coeurs et 24 Go de mémoire GDDR6X, sur un bus 384 bits. Elle délivrerait ainsi une bande passante mémoire théorique de 936 Go/s. Pour rappel, la RTX 2080 Ti de génération Turing embarque 4352 coeurs avec 11 Go de GDDR6 sur un bus 352 bits. Cette carte présenterait un TGP de 350 W. On sait que le modèle Founders Edition nécessiterait un connecteur d’alimentation 12 broches, comme nous l’avons évoqué précédemment, mais la rumeur évoque également la disponibilité de modèles custom autour de deux connecteurs 8 broches.

La GeForce RTX 3080 embarquerait quant à elle 4352 coeurs CUDA (… précisément la quantité que nous venons d’évoquer de la RTX 2080 Ti, qui constituait le fleuron de la génération Turing précédente), avec 10 Go de GDDR6X. Elle profiterait d’une bande passante de 760 Go/s sur un bus méoire de 320 bits. Son GPU GA102-200 serait cadencé à 1710 MHz (a priori, la fréquence la plus élevée de cette nouvelle gamme, le GA102-300 de la RTX 3090 semblant cadencé à 1695 MHz) et la carte présenterait un TGP de 320 W. Là encore, on parle de modèles custom équipés de deux connecteurs à huit broches.

Enfin, la GeForce RTX 3070 s’articule autour du GPU GA104-300, dont la fuite de VideoCardz ne nous garantit pas qu’il soit gravé en 7 nm. La carte disposerait de 8 Go de mémoire GDDR6 (non -X), sur un bus de 256 bits et avec une bande passante de 512 Go/s. Le TGP de la carte serait de 220 W, ce qui marquerait une franche rupture par rapport aux deux autres têtes de gondole.

La mémoire embarquée, l’autre argument des RTX 30 ?

Si toute la lumière n’a donc pas été faite sur Ampere, ces premières fuites ne manquent pas d’intensité. Mis à part les tarifs officiels de la nouvelle gamme qui manquent à l’appel (on parle de 1580 à 1700 euros pour la RTX 3090), il apparaît clairement que l’un des nerfs de la guerre pour cette prochaine génération se situe au niveau de la mémoire embarquée.

Entre des quantités qui n’avaient jamais été atteintes auparavant dans cette gamme de produit, mais aussi des bandes passantes débridées et des modèles custom qui sembleraient capables d’embarquer le double de mémoire GDDR6X prévue pour les Founders Edition, tout prête à croire que ce sera l’un des bras-de-fer de référence, entre les constructeurs, dans les mois qui viennent. La récente actualité montrant l’appétit d’un certain Flight Simulator à ce niveau, qui engloutit plus de 16 Go de VRAM en 8K, était-elle annonciatrice d’une nouvelle tendance ?