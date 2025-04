Borderlands 4 : La nouvelle date de sortie annonce une très bonne nouvelle

La date de sortie de Borderlands 4 a été annoncée officiellement, c’est par ailleurs une bonne nouvelle pour les joueurs qui vont profiter de ce nouvel opus plus tôt que prévu !

Borderlands 4 sortira deux semaines plus tôt que prévu, a confirmé aujourd’hui Randy Pitchford, le PDG de Gearbox Software.

Dans une vidéo désormais supprimée, mais enregistrée et partagée à nouveau sur X par Wario64, le PDG de Gearbox a annoncé que le développement du jeu se déroule extrêmement bien. En conséquence, la date de sortie a été avancée au 12 septembre, au lieu du 23 septembre initialement prévu. Randy Pitchford a également mentionné à la fin de la vidéo que la présentation State of Play précédemment annoncée, centrée sur le jeu, arrivera “imminemment”. La présentation State of Play sera diffusée ce 30 avril, à 11h.

https://twitter.com/Wario64/status/1917223361622508015

Si l’avancement de la date de sortie de Borderlands 4 est une bonne nouvelle en soi, cela pourrait également être positif pour Grand Theft Auto VI. L’éditeur Take-Two Interactive avait précédemment confirmé que le sixième opus de la série de Rockstar Games sortirait après le jeu de Gearbox Software. Il est donc possible que la date de sortie de Borderlands 4 ait été avancée en prévision du lancement de Grand Theft Auto VI à l’automne 2024, l’un des jeux les plus attendus de tous les temps. Si tel est le cas, il est fort probable qu’une nouvelle bande-annonce de Grand Theft Auto VI soit bientôt dévoilée, bien qu’un ancien développeur de Rockstar Games estime que ce ne soit pas nécessaire, l’effet de surprise pouvant rendre la sortie du jeu encore plus réussie.

Borderlands 4 sortira sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S le 12 septembre.