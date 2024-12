Nvidia et AMD accélèrent les livraisons de cartes graphiques avant une augmentation de prix drastique

Les cartes graphiques AMD et Nvidia pourraient subir une augmentation tarifaire importante. En cause ? Les nouvelles lois de Trump aux USA.

NVIDIA et AMD prennent des mesures exceptionnelles pour expédier leurs GPU de nouvelle génération vers les entrepôts américains situés en Chine, afin d’éviter une augmentation significative des tarifs douaniers prévue sous l’administration Trump. Ces mesures visent à limiter l’impact financier de ces politiques commerciales sur leurs produits.

Une anticipation inhabituelle des livraisons

Selon des rapports récents, les deux fabricants forcent leurs partenaires de production, appelés AIB (Add-In Board), à expédier bien plus tôt que prévu les cartes graphiques de nouvelle génération vers les marchés américains. Ces actions visent à contourner les hausses de tarifs pouvant atteindre 40 %, attendues à partir du 20 janvier 2025, date de l’investiture présidentielle. Cette accélération de la production et des livraisons est inhabituelle, surtout en début de cycle, où les stocks sont traditionnellement limités.

Production anticipée pour éviter les hausses de prix

Les informations indiquent que la production de ces GPU a débuté dès le mois de décembre, dans un effort coordonné pour acheminer les unités vers les marchés américains avant la mise en œuvre des nouveaux tarifs. Ces mesures visent également à protéger les marges des fabricants sur les premières unités mises en vente, alors que les prix devraient augmenter significativement après l’entrée en vigueur des taxes.

Le projet de tarification inclut une taxe de 10 % sur les importations provenant de pays autres que la Chine, et une taxe de 60 % sur celles en provenance de Chine. Étant donné que la majorité des GPU destinés au grand public sont fabriqués en Chine, une augmentation globale des prix de 40 % ou plus est anticipée. Ce contexte pousse également d’autres entreprises technologiques, comme Microsoft, Dell et HP, à accélérer leur production.

Un impact sur les GPUs en France ?

Bien que les prix de vente recommandés (MSRP) des prochains GPU de NVIDIA et AMD ne soient pas encore officiels, des estimations placent le GeForce RTX 5090 à environ 1 799 $. Avec une additionnelle de 40 %, le prix pourrait dépasser les 2 500 $. Cette augmentation pourrait non seulement bouleverser le marché des GPU neufs, mais aussi stimuler la demande pour des modèles d’occasion, plus abordables.

Cependant, nous ne sommes pas aux États-Unis, les tarifs devraient donc être plus acceptables en France, pour une fois !

Une hausse des prix quasi inévitable

Alors que la politique tarifaire n’est pas encore mise en œuvre, elle est perçue comme imminente, et ses répercussions sur les prix de consommation semblent inévitables. Pour les fabricants, ces actions préventives permettent de limiter les impacts financiers directs, mais pour les consommateurs, cela pourrait signifier une augmentation marquée du coût des composants informatiques, et une pression accrue sur le marché des jeux vidéo et du matériel PC.