NVIDIA frappe fort : les premiers PC RTX Spark débarquent cet automne, ça va coûter cher

NVIDIA a confirmé à l’occasion du SIGGRAPH 2026 que ses premiers systèmes RTX Spark seront commercialisés à l’automne 2026. ASUS et MSI seront les premiers fabricants à proposer ces machines, avant qu’Acer et Gigabyte ne suivent.

Présentée comme l’entrée officielle de NVIDIA sur le marché des PC, la plateforme RTX Spark cible le segment des PC orientés intelligence artificielle. Ces appareils sont conçus pour répondre à trois usages principaux : l’IA, la création de contenu et le jeu vidéo.

Selon les informations disponibles, les premiers systèmes sont désormais finalisés et restent alignés sur le calendrier de lancement automnal précédemment annoncé. ASUS et MSI ouvriront la marche, suivis par Gigabyte et Acer. Des acteurs plus importants du marché, comme Microsoft, HP et Dell, devraient également proposer leurs propres solutions.

Un développement conjoint avec MediaTek

La plateforme RTX Spark a été développée en collaboration avec MediaTek. Ce partenariat marque à la fois l’extension du calcul IA depuis le cloud vers les PC et stations de travail grand public, et l’entrée officielle de MediaTek dans l’écosystème IA d’NVIDIA.

The RTX Spark lineup is looking good. 😎



Catch an early look at some incredible RTX Spark powered OEM laptops and desktops at SIGGRAPH this week.



📍 Stop by Booth 813 and say hello! pic.twitter.com/f85RtFjH8R — NVIDIA RTX Spark (@NVIDIARTXSpark) July 22, 2026

Du côté de la chaîne d’approvisionnement, plusieurs fabricants taïwanais sont susceptibles de bénéficier du lancement de ces systèmes. C’est notamment le cas de fournisseurs d’équipements de refroidissement comme Chicony, Shuanghong et Jianze, ainsi que de fabricants spécialisés dans la connectivité haute vitesse et l’alimentation électrique, parmi lesquels BTA-KY et Delta Electronics.

Attention les prix, ça va piquer

NVIDIA place ses PC RTX Spark dans le segment premium. Les prix annoncés démarreraient à environ 2 500 à 3 000 dollars. Ces machines intègrent jusqu’à 128 Go de mémoire RAM, une capacité qui suscite un intérêt croissant dans le contexte du développement de l’IA locale.

Le cœur de la plateforme repose sur la puce N1X, qui combine des cœurs CPU Grace et des cœurs GPU Blackwell. Elle bénéficie d’une interface mémoire LP5X unifiée de 128 Go, ce qui lui permet de traiter des modèles de langage de grande taille (LLM).

Deux configurations pour la puce N1X

Les premiers pilotes publiés par NVIDIA, à destination des développeurs et conçus pour assurer la compatibilité native avec Windows on ARM, ont révélé l’existence de deux configurations distinctes pour la puce N1X : l’une avec 6 144 cœurs GPU, l’autre avec 5 120 cœurs.

Par ailleurs, NVIDIA travaille sur une version plus accessible de sa plateforme, la puce N1, avec une configuration CPU/GPU allégée. Les spécifications complètes et les données de performances de cette variante n’ont pas encore été rendues publiques.

À mesure que l’automne 2026 approche, NVIDIA devrait communiquer davantage de détails sur ses produits, tandis que les fabricants partenaires finalisent leur stratégie de distribution à l’échelle mondiale.