Malgré un tarif très élevé, la Steam Machine se vend très bien

En dépit de son tarif élevé, la Steam Machine se vend bien, entre 12 000 et 15 000 unités par semaine.

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Malgré un prix élevé et des caractéristiques techniques jugées peu impressionnantes, la Steam Machine de Valve semble se vendre à un rythme soutenu. Selon une analyse publiée par le site Boiling Steam, les ventes hebdomadaires de l’appareil se situeraient entre 12 000 et 15 000 unités.

Une estimation fondée sur les données de Steam

Pour parvenir à ces chiffres, Boiling Steam a utilisé la liste des meilleures ventes mondiales de la plateforme Steam. La Steam Machine y occupe actuellement la deuxième place, derrière Counter-Strike 2 et devant Palworld.

En s’appuyant sur des données de revenus en temps réel, Counter-Strike 2 générerait entre 19 et 20 millions de dollars par semaine, tandis que Palworld rapporterait entre 7 et 9 millions de dollars. Le chiffre d’affaires hebdomadaire de la Steam Machine se situerait donc quelque part entre 10 et 18 millions de dollars.

Un modèle de distribution pondéré indique que 65 % des acheteurs choisissent la version de base à 1 049 dollars avec 512 Go de stockage, tandis que 35 % optent pour le modèle à 1 349 dollars avec 2 To. Ce qui donne un prix moyen d’achat d’environ 1 154 dollars.

Dans le scénario le plus bas, environ 8 700 unités seraient vendues par semaine. Le scénario le plus haut plafonne à 15 600 unités, la fourchette intermédiaire se situant entre 12 000 et 15 000. À ce rythme, les ventes annuelles pourraient atteindre entre 600 000 et 750 000 unités.

Des nuances à prendre en compte

Ces estimations comportent plusieurs limites. La plupart des produits très attendus connaissent un pic de ventes au moment de leur lancement, avant un ralentissement progressif dans les semaines et les mois qui suivent. Ce repli pourrait représenter une baisse de 20 à 30 % des ventes. L’arrivée de concurrents moins chers pourrait également accentuer ce phénomène. La question du nombre d’unités achetées par des revendeurs à la sortie du produit se pose aussi.

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Valve ne communique pas de chiffres officiels, et ces calculs reposent en partie sur des estimations approximatives. Ils donnent néanmoins un ordre d’idée du volume de ventes. Atteindre le million d’unités vendues en un an et demi représenterait un résultat notable pour un appareil qui a fait l’objet de nombreuses critiques concernant son prix et ses performances.

Les pilotes Windows, un atout supplémentaire

La sortie récente de pilotes Windows officiels pour la Steam Machine pourrait également soutenir les ventes. Ils permettent aux utilisateurs d’installer des logiciels et des jeux non encore pris en charge par SteamOS, notamment des titres multijoueurs dotés de systèmes anti-triche stricts.

Des tests ont par ailleurs montré que, dans la plupart des jeux, les performances sous SteamOS et Windows 11 restaient très proches, avec seulement quelques images par seconde d’écart.