Galaxy Z Fold 8 : Samsung officialise son nouveau format d’écran

Samsung a enfin officialisé son Galaxy Z Fold 8 avec son nouveau format. Voici toutes les caractéristiques de ce nouveau smartphone.

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Samsung a annoncé le 22 juillet 2026 le lancement de son Galaxy Z Fold 8, lors de son événement Summer Unpacked. Cette année, le fabricant coréen propose deux modèles distincts : le Z Fold 8 et le Z Fold 8 Ultra, chacun visant à répondre à des préférences différentes en matière de smartphones pliables.

Un retour au format large

Le Galaxy Z Fold 8 se distingue de son homologue Ultra par l’adoption d’un format d’écran plus large. L’écran de couverture affiche un rapport d’aspect 16:10, rappelant les proportions utilisées il y a une dizaine d’années, avant l’arrivée des écrans ultra-larges. L’écran interne principal présente quant à lui un format 4:3, abandonnant ainsi le format carré des précédents modèles de la série Fold.

Design léger et affiné

L’appareil affiche une épaisseur de 4,5 mm une fois déplié et de 9,7 mm lorsqu’il est fermé, pour un poids total de 201 grammes. À titre de comparaison, le Galaxy S26 Ultra mesure 7,9 mm d’épaisseur et pèse 214 grammes.

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Samsung a intégré un nouveau système de charnière baptisé Flex Titanium, composé d’un film en alliage de titane et d’une plaque en titane. Selon le fabricant, cette charnière serait plus fine, plus légère et plus résistante que les précédentes versions, tout en réduisant le pli visible au centre de l’écran. Le mécanisme d’ouverture a également été amélioré grâce à l’ajout d’une légère courbure sur les bords, facilitant la préhension du téléphone.

L’appareil conserve une certification IP48, garantissant une résistance à l’immersion continue dans l’eau et une protection contre les particules de plus de 1 mm de diamètre.

Caractéristiques d’affichage

Les deux écrans utilisent la technologie Dynamic AMOLED 2X. L’écran de couverture présente une définition de 1 248 x 1 972 pixels pour une densité de 428 ppp, tandis que l’écran interne affiche 1 848 x 2 448 pixels pour 403 ppp. Les deux écrans supportent un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La luminosité de crête atteint 3 000 nits pour le contenu HDR. L’écran de couverture bénéficie d’un traitement antireflet, déjà présent sur les modèles Ultra de Samsung et certaines tablettes Galaxy Tab S.

Configuration technique

Le Galaxy Z Fold 8 est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy. Le smartphone sera disponible en trois configurations :

256 Go de stockage avec 12 Go de RAM

512 Go de stockage avec 12 Go de RAM

1 To de stockage avec 16 Go de RAM

Différences au niveau photo

Le Z Fold 8 dispose d’un système à double caméra : un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Il ne possède pas de caméra zoom, contrairement au Z Fold 8 Ultra qui embarque également un capteur principal de 200 mégapixels.

Pour les selfies, deux caméras de 10 mégapixels sont intégrées, l’une sur l’écran de couverture et l’autre sur l’écran interne.

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La fonction My FanCam, intégrée à One UI 9, permet de suivre et de recadrer automatiquement un sujet dans le cadre.

One UI 9 et intelligence artificielle

Le système d’exploitation One UI 9 intègre des fonctionnalités d’intelligence artificielle évoluées. La fonction Now Nudge propose désormais d’enregistrer des lieux partagés dans une conversation ou de créer des événements basés sur le contexte des notifications.

Now Brief offre des analyses de sécurité et de confidentialité, ainsi que des informations sur la santé et les habitudes lorsque l’appareil est associé à une Galaxy Watch 9.

Gemini Intelligence avec App Automation prend en charge plus de 40 applications et services, permettant de rechercher des lieux, effectuer des réservations, générer des infographies à partir de documents et photos, ou créer des récapitulatifs à partir d’enregistrements audio.

Prix et disponibilité

Le Galaxy Z Fold 8 est proposé en précommande depuis le 22 juillet 2026, avec une mise en vente prévue pour le 7 août. Le prix de départ est élevé en revanche, pas moins de 2199 euros.

Les clients bénéficient de six mois d’accès gratuit à Google AI Pro, incluant Gemini Pro, la génération vidéo Veo, la génération d’images avec Nano Banana Pro, les agents de codage Antigravity et 5 To de stockage cloud, soit une valeur de 120 dollars.