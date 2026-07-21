Pourquoi le prix des puces risque d’augmenter fortement dès 2027

TSMC a confirmé une hausse de ses tarifs de 5 à 10 % pour 2027, touchant aussi bien ses procédés avancés que ses nœuds plus anciens. L’entreprise invoque notamment le coût de ses investissements à l’étranger et la pression financière sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

© Tom’s Hardware / Gemini

Le fabricant taïwanais de semiconducteurs TSMC a annoncé une hausse de ses prix de 5 à 10 % pour l’année 2027, selon un rapport de Nikkei Asia publié le 21 juillet 2026. Cette augmentation concernera aussi bien les technologies récentes que les procédés plus anciens.

Des négociations déjà bouclées

Selon les informations disponibles, les négociations avec les clients ont débuté en juin et se sont conclues en juillet.

La hausse variera en fonction des nœuds de fabrication : les procédés dits “legacy”, notamment le 28 nm, le 16 nm et le 12 nm, seront touchés, tout comme les technologies sub-7 nm. Aucune information n’a été données concernant le procédé 2 nm.

Une décision justifiée par les coûts

Du côté de TSMC, on tient à écarter toute lecture opportuniste de cette décision. Le porte-parole de l’entreprise a déclaré que « la stratégie de prix est stratégique, pas opportuniste », ajoutant que la société continuerait à travailler étroitement avec ses clients. Le PDG C.C. Wei avait déjà évoqué le sujet le mois précédent, en précisant que TSMC ne comptait pas pratiquer des hausses aussi brutales que celles observées chez les fabricants de mémoire, tout en reconnaissant qu’une augmentation de 5 à 10 % serait perceptible pour des clients qui subissent par ailleurs la hausse des coûts de la DRAM.

L’entreprise cite plusieurs facteurs pour expliquer sa décision : la pression financière sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, le coût des matériaux, celui des équipements de fabrication, ainsi que les investissements réalisés à l’étranger pour la construction de nouvelles usines. Cette dernière raison intervient moins de 24 heures après que l’investissement de 100 milliards de dollars de TSMC aux États-Unis a été remis sur le devant de la scène, un programme dont le directeur financier de l’entreprise avait lui-même reconnu que les usines américaines coûtaient quatre à cinq fois plus cher qu’à Taïwan.

Des répercussions potentielles pour plusieurs grands acteurs

Si le procédé 2 nm venait à être inclus dans la hausse, des entreprises comme Apple, Qualcomm ou MediaTek pourraient en ressentir les effets. NVIDIA, qui prévoit également de recourir aux nouvelles générations de procédés de fabrication de TSMC, serait dans une situation comparable.

Face à ces augmentations, certains clients pourraient être amenés à se tourner vers des alternatives, comme les différentes déclinaisons du procédé 2 nm GAA proposé par Samsung.