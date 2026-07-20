Tesla lance un vélo pour enfants à un tarif très élevé, mais les stocks sont déjà épuisés

Le constructeur américain a commercialisé un draisienne à cadre en magnésium destinée aux 2-5 ans. Le produit s’est vendu en quelques heures, sans que Tesla ne précise les quantités disponibles.

© Tesla

Tesla a mis en vente un vélo d’équilibre pour enfants âgés de 2 à 5 ans, proposé au prix de 225 dollars. L’engin ne dispose ni de moteur, ni de pédales, ni de freins : il avance uniquement grâce aux pieds de l’enfant. Le cadre, en magnésium blanc et léger, est équipé d’une selle réglable selon cinq positions. Le nom Tesla figure sur le côté du cadre, et le logo T orne la partie avant. Le produit s’est retrouvé en rupture de stock presque immédiatement après sa mise en ligne, bien que la marque n’ait pas communiqué sur les quantités initialement disponibles.

Un tarif élevé dans sa catégorie

À 225 dollars, ce vélo d’équilibre se situe dans la tranche haute du marché. La majorité des modèles concurrents sont vendus à moins de 100 dollars. Parmi les rares exceptions plus chères, le Woom 1, affiché à 249 dollars, inclut au moins des freins. Tesla propose par ailleurs un t-shirt assorti au vélo, vendu 30 dollars.

Ce n’est pas la première fois que Tesla commercialise des produits destinés aux enfants. La marque a déjà lancé un Cybertruck électrique pour enfants à 1 500 dollars, un quad Cyberquad à 1 650 dollars, ainsi qu’un jouet à remonter représentant le Cybercab. Le Cyberquad avait par ailleurs fait l’objet d’un rappel pour non-conformité aux normes de sécurité applicables aux quads.

Un vélo pour adultes que Musk refuse de fabriquer

Ce lancement intervient alors que les fans de Tesla réclamaient, eux, un vélo électrique pour adultes. Elon Musk a jusqu’ici exclu cette possibilité, invoquant un accident survenu durant son adolescence qui l’a rendu méfiant à l’égard des vélos.

Le vélo d’équilibre apparaît donc comme un produit de niche : sans technologie propre à Tesla, vendu à un prix supérieur à la moyenne du marché, et destiné à une tranche d’âge qui ne constitue pas la clientèle habituelle du constructeur. L’activité principale de Tesla reste la vente de véhicules, qui a dépassé les prévisions de 18 %. La commercialisation de produits dérivés représente une activité annexe, dont les coûts d’exploitation restent marginaux.