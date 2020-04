NVIDIA officialise sa GTX 1650 armée de mémoire GDDR6

NVIDIA lance sa GeForce GTX 1650 armée de 4 Go de mémoire GDDR6. La gamme se divise désormais en deux produits : la GTX 1650 (G5) et la GTX 1650 (G6). Les deux modèles embarquent le même nombre de cœurs CUDA (896), d’unités de texture (56) et de ROPs (32).

En revanche, la version munie de mémoire GDDR6 profite d’une vitesse mémoire améliorée : 12 Gbit/s contre 8 Gbit/s pour l’ancienne version. En résulte une bande passante mémoire plus élevée, à 192 Go/s au lieu de 128 Go/s. La taille du bus de l’interface mémoire reste à 128 bits. L’autre changement concerne les fréquences. La GTX 1650 (G5) a une fréquence de base de 1485 MHz, la GTX 1650 (G6), de 1410 MHz. Pour la fréquence Boost, elle est de 1665 MHz pour la première, 1590 MHz pour la seconde. Le TDP limité à 75W pour les deux cartes explique sans doute cette disparité.

NVIDIA prouve que jouer à PUBG à plus de 144 ips rend plus fort

Déjà des cartes chez Gigabyte, MSI et Inno3D

Toutes ces données sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Modèle GTX 1650 (G5) GTX 1650 (G6) Type de mémoire GDDR5 GDDR6 Quantité de mémoire 4 Go 4 Go Taille bus mémoire 128 bits 128 bits Vitesse mémoire 8 Gbit/s 12 Gbit/s Bande passante mémoire 128 Go/s 192 Go/s Fréquence de base 1485 MHz 1410 MHz Fréquence Boost 1665 MHz 1590 MHz Coeurs CUDA 896 896 TMUs 56 56 ROPs 32 32 TDP 75W 75W

Test : GeForce GTX 1650, le petit Turing galère face à la Radeon RX 570

Plusieurs fabricants ont déjà sorti leurs modèles. C’est par exemple le cas de Gigabyte, avec deux GTX 1650 (G6). MSI décline quatre modèles : la GTX 1650 Gaming, Ventus, Aero ITX et une version Low Profile. Chez Inno3D, on annonce une GTX 1650 (G6) Twin X2 OC et une GTX 1650 (G6) Compact. Apparemment, les tarifs pratiqués restent proches de ceux des versions avec de la mémoire GDDR5.