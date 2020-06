NZXT lance un boîtier Rainbow Six Siege en édition limitée

NZXT s’est associé à Ubisoft afin de proposer un boîtier qui devrait plaire aux amateurs de Rainbow Six Siege. Baptisé CRFT 06 H510 Siege, ce modèle est disponible en édition limitée. L’entreprise le produit en 500 exemplaires. Ce n’est pas la première fois que NZXT s’inspire d’un titre célèbre pour proposer un boîtier. Il y a quelques mois, elle avait par exemple sorti Alliance et Horde, deux boîtiers pour fans de WoW, ou encore les NZXT CRFT #02 et CRFT #04 inspirés de la licence Fallout.

Le H510 Siege mesure 210 x 460 x 428 mm pour un poids de 6,6 kg. Il arbore un logo « 6 » lumineux en façade et un compartiment inférieur imitant un mur renforcé. Le panneau opposé à celui en verre trempé reprend le design des barricades en bois du jeu d’Ubisoft.

Cartes mères Mini-ITX à ATX

Ce H510 Siege peut accueillir des cartes mères au format Mini-ITX, Micro-ATX et ATX, un ventirad haut de 165 mm et une carte graphique longue de 381 mm (325 mm avec un radiateur installé en façade). Pour le refroidissement par air, il y a de la place pour deux turbines de 120 / 140 mm en façade, une de 120 / 140 mm sur le dessus et une de 120 mm à l’arrière. NZXT livre ce modèle avec deux ventilateurs de 120 mm préinstallés.

La garantie est de deux ans et le tarif s’élève à 249,99 euros.