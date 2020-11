NZXT présente son boîtier CRFT 07 H510i Mass Effect

De concert avec l’annonce de BioWare d’une Mass Effect Legendary Edition, NZXT a dévoilé son boîtier CRFT 07 H510i Mass Effect. C’est une édition limitée à 500 exemplaires conçue sur le châssis du H510i et inspirée de l’armure du N7. Ce n’est pas une pratique inédite chez la marque, qui a déjà proposé des boîtiers pour les fans de WoW et de Rainbow Six Siege notamment. Dans le communiqué, NZXT écrit : « La fibre de carbone et la bande rouge et blanche imitent l’armure emblématique du N7 du jeu, afin que les utilisateurs puissent garder leur armure prête au combat. Une amulette en édition limitée peut être retournée pour afficher l’icône Paragon ou Renegade, permettant aux utilisateurs de montrer leur vrai visage ».

Johnny Hou, fondateur et PDG de NZXT, ajoute : « À ce jour, nous entendons des gens raconter les aventures du commandant Shepard et discuter de leurs aventures uniques. Nous sommes honorés de nous associer à BioWare pour apporter à cette fanbase passionnée un boitier qui honore l’héritage de cette franchise iconique ».

Les spécifications

Pour notre part, nous nous en tiendrons à une description moins lyrique. Nous sommes donc en présence d’un boîtier en acier muni d’un panneau latéral en verre trempé. Ses dimensions sont de 210 x 460 X 428 mm pour un poids de 6,8 kg. Le châssis peut héberger une carte mère au format Mini-ITX, MicroATX ou ATX. Il propose trois emplacements 2,5 pouces et trois autres de 3,5 pouces. Une carte graphique longue de 381 mm et un dissipateur CPU haut de 165 mm sont susceptibles d’y prendre place.

En matière de refroidissement, il y a deux emplacements pour des turbines de 120 ou 140 mm à l’avant, un autre du même format sur la partie supérieure et pour ventilateur de 120 mm à l’arrière. NZXT fournit deux turbines Aer F de 120 mm préinstallées. Pour les radiateurs, le format maximal admis est de 140 mm. Par ailleurs, un contrôleur Smart Device V2 s’occupe de gérer via NZXT CAM deux canaux d’éclairage NZXT 2 RGB et trois canaux de ventilateur.

Enfin, sachez que ce boîtier CRFT 07 H510i Mass Effect coûte 199,99 euros TTC.