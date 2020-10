NZXT lance sa carte mère N7 Z490 pour processeurs Intel Comet Lake-S

NZXT ajoute une nouvelle carte mère à son catalogue, la N7 Z490. Comme sa désignation l’indique assez bien, elle embarque un chipset Z490 et se destine ainsi aux processeurs Intel Comet Lake-S en socket LGA1200, du Core i9 au Core i3.

Cette carte NZXT N7 Z490 est au format ATX. Conçue en collaboration avec l’entreprise ASRock, elle propose notamment une connectivité Wi-FI 6 et Bluetooth 5.1. Disponible avec un couvercle métallique en blanc ou en noir, elle mise sur un look relativement sobre et ne propose pas de LED RGB intégrées. Le logiciel CAM, compatible avec tous les écosystèmes RGB des principaux fabricants, lui permet néanmoins de proposer « un contrôle intuitif de quatre canaux d’éclairage RGB et de sept canaux de ventilateur ».

Deux M.2 et quatre SATA, ainsi qu’un port 2,5 GbE

La carte mère a quatre emplacements mémoire DDR4 pour une capacité maximale de 128 Go. Elle supporte des vitesses allant jusqu’à 4133 MHz et prend en charge le profil Intel XMP 2.0. Pour le stockage, elle propose deux slots M.2 type 2242/2260/2280 : un en PCIe 3.0 x4 & SATA et un en PCIe 3.0 x4 uniquement. Quatre ports SATA 6 Gbit/s sont aussi présents. Pour la connectivité, outre le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1, cette référence embarque un port Realtek RTL8125BG 2,5 GbE.

Toutes les spécifications sont rapportées ci-dessous. NZXT accorde trois ans de garantie. Le prix de vente conseillé est de 229,99 euros.