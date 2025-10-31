Promo d’Halloween : dernier jour pour s’offrir Windows 11 Pro à moins de 20 € – Offre à durée limitée !

Ce sont les derniers instants pour profiter des promotions d’Halloween sur VIP-URcdkey. Alors n’ayez pas peur de passer à Windows 11 et de profiter des meilleures fonctionnalités IA du moment.

👍 5 fonctionnalités d’IA à tester immédiatement sur Windows 11

Voici une sélection des meilleures fonctionnalités IA, issues de la mise à jour d’octobre 2025. Ces outils puissants exploitent l’intelligence artificielle pour améliorer votre productivité, personnaliser votre expérience et faciliter vos tâches quotidiennes. Il serait dommage de s’en priver. Attention toutefois ces fonctionnalités sont disponibles uniquement sur les PC compatibles Copilot+.

1. Copilot Vision : l’IA qui comprend ce que vous voyez

Copilot Vision analyse le contenu de votre écran et peut reconnaitre des objets, des personnes ou du texte dans une image. Vous pouvez par exemple sélectionner une photo de facture. Copilot vous proposera d’en extraire automatiquement les informations (montant, date) et de créer un tableau Excel.

De même, à partir de l’image d’un produit, Copilot Vision pourra le rechercher en ligne pour comparer prix ou trouver des avis.

2. Actions IA dans l’Explorateur de fichiers

Dans l’Explorateur de fichiers, effectuez un clic droit sur un fichier ou une image pour accéder au menu contextuel. Vous y trouverez des options telles que résumer un document, effacer un objet d’une photo, détecter du contenu d’image, etc.

Dans l’app Notepad, Actions IA permet de générer du texte à partir d’une simple indication textuelle, de réécrire des textes existants…

3. Recherche Windows améliorée avec IA

La fonction de recherche a été optimisée grâce à l’IA. Elle comprend mieux vos intentions et fournit des résultats plus pertinents, même si vous ne saisissez pas exactement les bons mots-clés. Cette amélioration est particulièrement utile pour retrouver rapidement des fichiers ou des applications. Vous pouvez par exemple lui demander de retrouver « le dernier PowerPoint sur lequel j’ai travaillé la semaine dernière ».

4. Widgets personnalisés avec Copilot Discover

Le panneau Widgets a été repensé pour offrir un flux d’informations personnalisé, appelé Copilot Discover. Ce flux vous propose automatiquement des contenus adaptés à vos intérêts et à votre activité, tels que des actualités, des rappels ou des suggestions d’applications.

5. Commandes vocales avec « Hey Copilot »

Activez l’assistant IA en disant simplement « Hey Copilot ». Cette fonctionnalité vous permet de contrôler votre PC à la voix, d’effectuer des recherches, de rédiger des messages ou de gérer vos tâches sans utiliser les mains.

Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.