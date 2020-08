Oui, on peut overclocker un Ryzen avec une carte mère A520

La semaine dernière, AMD lançait son chipset A520, successeur de l’A320. Sur sa fiche technique, l’entreprise précisait bien que ce chipset d’entrée de gamme embarquait plusieurs restrictions, parmi elles le support pour l’overclocking. D’après cette vidéo de la chaîne « Actually Hardcore Overclocking », ce n’est pas tout à fait exact.

Comme on peut le voir en image, il est pour l’instant bien possible d’overclocker un CPU Ryzen sur une carte mère Gigabyte intégrant un chipset A520.

Un gain de 108 MHz sur tous les cœurs

Pour réaliser son overclocking, l’auteur de la vidéo s’est équipé d’une carte mère Gigabyte A520M-H sur firmware F1 (première version) et d’un CPU AMD Ryzen 5 3600. Malgré la carte mère d’entrée de gamme, les fréquences d’horloge du processeur ont ainsi été élevées à 4389 MHz sur tous les cœurs (soit une augmentation de 108 MHz). Notez cependant qu’on ne sait pas encore si cette possibilité concerne toutes les cartes mères A520, ou seulement celle testée. De plus, il ne faut pas oublier que ces cartes embarquent un étage d’alimentation moins élaboré et donc bien moins adapté pour l’overclocking.

Source : Guru3D