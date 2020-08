AMD lance son chipset A520 : pas de PCIe 4.0

AMD présente officiellement son chipset d’entrée de gamme A520. Il succède à l’A320. Comme la photographie d’une carte mère ASRock A520M Pro4 le laissait présager, le chipset fait l’impasse sur le PCIe 4.0.

Ainsi, le PCIe 4.0 est totalement absent des cartes mères A520, y compris sur les emplacements PCI-Express x16 et M.2 NVMe directement reliés au socket et ce, même avec un processeur Ryzen 3000. Sur le B550, ces deux slots bénéficient de l’interface PCIe 4.0 avec un processeur compatible.

Les APU Cezanne toujours cantonnés à des iGPU Vega ?

Une compatibilité limitée

En l’état, selon AMD, le chipset A520 n’est compatible qu’avec les processeurs Ryzen de troisième génération. Il le sera également avec les futures puces pour PC fixes sous architecture Zen 3, et donc avec les Ryzen 4000 Vermeer censés débarquer avant la fin d’année. En revanche, les Ryzen 3 3200G et Ryzen 5 3400G Picasso, ainsi que les Ryzen de deuxième et de première génération ne sont pas pris en charge.

Les fabricants commercialiseront leurs modèles dans les prochains jours. Les tarifs de ces cartes devraient se situer entre 50 et 100 dollars.