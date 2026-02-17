Prix de la RAM : certains vendeurs Amazon n’expédieraient pas les kits et annuleraient votre commande

Une victime d’une arnaque sur une vente de DDR5 ? Cet utilisateur remonté contre Amazon se fait entendre et nous a exposé la totalité de sa déconvenue, suite à l’achat d’un kit de RAM finalement jamais expédié.

Nous le savons tous, le prix de la RAM a très sérieusement augmenté ces derniers mois. En cause, les besoins énormes pour l’intelligence artificielle générative, surtout avec les nouvelles possibilités de génération de vidéos. Alors, certains vendeurs peu scrupuleux, annuleraient les commandes d’un coup d’œil, ne laissant aux utilisateurs qu’une seule option : refaire leur commande au prix fort.

Des commandes annulées après le Black Friday

C’est pendant le Black Friday qu’un utilisateur français, que nous appellerons Lucas (prénom changé pour l’article), commande de la RAM Crucial sur Amazon. Le constructeur, qui a par ailleurs arrêté la production de mémoire grand public, avait encore un peu de stock à écouler. Le prix, très intéressant, 137,84€ pour un kit de 32 Go de RAM (2 x 16 Go) de marque Crucial, cadencée à 5600 MHz, n’était qu’illusion.

Comme on le sait, pendant le Black Friday, les offres sont souvent intéressantes, parfois moins. L’acheteur en question a donc profité d’une opportunité solide pour sa configuration.

Mais voilà, après quelques jour d’attente, le vendeur Amazon annule la commande de Lucas. Ce dernier étant obligé de repasser commande, à un prix nettement supérieur, de 373,19€.

Non-content de ces plus de 235€ supplémentaires, pour un coût total quasiment au triple du coût initial, ce dernier engage des négociations avec le géant du e-commerce. Lequel lui répond initialement que la différence de prix sera prise en charge par Amazon … puis finalement, que ça n’est pas possible. En effet, le produit n’étant pas vendu par Amazon.

Au final, Lucas se retrouve avec de la RAM qui lui a coûté un prix nettement supérieur à la promesse initiale du vendeur. D’autant plus que pour une commande passée en novembre, le délai de livraison indiqué était entre janvier et mars 2026.

Gare aux spéculations sur le prix de la RAM

Les prix de la mémoire vive pour PC grimpent en flèche et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Un retour à la normale n’est pas prévu avant au moins fin 2027, c’est dire à quel point la demande est grande.

Pour rappel, il est vivement recommandé d’être prudent avec les produits commercialisés par des vendeurs tiers sur Amazon. Si le prix de la RAM augmente, certes, certaines spéculations peuvent laisser place à quelques déconvenues comme chez Lucas. Les seules garanties qui peuvent vous mettre en confiance, sont sur les produits vendus et expédiés par Amazon.

Si jamais vous n’aviez pas prévu autant de budget pour votre PC, se diriger vers un kit de RAM d’occasion peut être une bonne idée. Cependant, gare aux spéculations ici aussi. Notez également que prendre de la DDR4 n’est pas forcément une bonne idée non plus.