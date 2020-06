Pilotes NVIDIA GeForce 451.48 : Microsoft DirectX 12 Ultimate et planification GPU

Le premier se limite aux GPU GeForce, TITAN et Quadro RTX tandis que le second concerne toutes les cartes.

NVIDIA a récemment publié ses pilotes GeForce 451.48. Ces derniers apportent notamment la prise en charge du Microsoft DirectX 12 Ultimate et la planification GPU.

Annoncé en mars dernier, le Microsoft DirectX 12 Ultimate définit un ensemble de fonctionnalités DirectX 12 dans l’optique d’établir un standard graphique partagé entre PC et console. Ses quatre exigences clefs sont le DirectX Raytracing (DXR) niveau 1.1, le Variable Rate Shading (VRS) niveau 2, les Mesh Shaders et le Sampler Feedback. Comme le précise Sean Pelletier, Senior Product Manager chez GeForce, « chez NVIDIA, le support de DirectX 12 Ultimate est plus qu’une simple case à cocher, c’est l’assurance que nous avons fait le travail nécessaire pour donner à nos clients un produit complet avec un ensemble de fonctionnalités qui peut faire avancer l’industrie ». Les produits concernés sont les GPU GeForce, TITAN et Quadro RTX.

Planification GPU

En ce qui concerne la planification GPU, celle-ci permet de laisser la carte graphique dédiée gérer elle-même sa mémoire vidéo sans passer par des intermédiaires afin d’améliorer les performances et réduire la latence. Comme le précise NVIDIA dans son communiqué, « la programmation matérielle fonctionne indépendamment de l’API (DirectX, Vulkan, OpenGL) » et ne se limite donc pas qu’aux jeux. Notez qu’il faut l’activer manuellement dans les paramètres graphiques Windows 10 (Système – Affichage – Paramètres graphiques) et que l’option nécessite d’avoir la Windows 10 May Update (Windows 10 2004).

Neuf nouvels écrans compatibles G-Sync et 12 titres optimisés en un clic supplémentaires

Par ailleurs, NVIDIA a ajouté neuf nouveaux écrans compatibles G-SYNC : AOC AG273F1G8R3, ASUS VG27AQL1A, Dell S2421HGF, Lenovo, G24-10, LG 27GN950, LG 32GN50T/32GN500, Samsung 2020 Odyssey G9, Samsung 2020 Odyssey G7 27 pouces et Samsung 2020 Odyssey G7 32 pouces.

Enfin, la société propose l’optimisation « en un clic » pour 12 titres supplémentaires (plus de 700 sont déjà pris en charge) :

Age of Empires III: Complete Collection

Command & Conquer Remastered Collection

Deadside

Gears Tactics

Mafia II: Definitive Edition

Monster Train

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4

Outer Wilds

Roblox

Shop Titans

Streets of Rage 4

Total Tank Simulator