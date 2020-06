Un ‘GPU NVIDIA Ampere inconnu’ s’entraîne sur 3DMark Time Spy

Cela fait plusieurs semaines qu’émergent régulièrement des informations au sujet des prochains cartes graphiques Ampere de NVIDIA. Premiers GPU grand public de la marque gravés en 7 nm, leur production en série débuterait en août. Quant au lancement des premiers modèles, il aurait lieu en septembre. En ce qui concerne les performances, une première fuite mentionnait un gain de 50 % par rapport à Turing. Une autre, plus récente, annonçait une RTX 3080 Ti 40 % plus performante que la RTX 2080 Ti. Voici une nouvelle entrée en provenance de 3DMark Time Spy.

Partagée par HardwareLeaks, elle met en avant un « GPU NVIDIA Ampere inconnu ». Ainsi, on ne sait pas s’il s’agit de la RTX 3080, de la RTX 3080 Ti ou de même de la RTX 3090. Trois modèles qui embarqueraient respectivement 10, 11 et 24 Go de GDDR6X selon des informations publiées début juin chez Igor’s Lab. Le GPU présenté ici a une fréquence de 1935 MHz et une fréquence mémoire de 6000 MHz.

Une nouvelle photo du dissipateur de la GeForce RTX 3080

La RTX 2080 TI KINGPIN domine

Le GPU Turing inconnu marque 18 257 points. C’est un score presque 31 % supérieur à celui obtenu par la RTX 2080 Ti Foudners Edition, et 22 % plus élevé que celui de la Titan RTX. La RTX 2080 Ti KINGPIN reste leader avec ses 18 664 points.

Ce résultat est très prometteur, surtout pour un exemplaire en phase de tests. Forcément, les performances du produit final devraient être encore supérieures, notamment grâce à une probable hausse des fréquences.

Enfin, rappelons que du côté d’AMD, on prévoit également de sortir une nouvelle génération de cartes graphiques en septembre prochain. Ces GPU, baptisés Big Navi, seront sous architecture RDNA2. Ils seront synonyme de ray tracing matériel et de VRS.

