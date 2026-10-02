PlayStation 5 : Sony lance une nouvelle version en toute discrétion

En catimini, Sony lance une nouvelle version de la PlayStation 5 avec quelques améliorations par rapport aux versions précédentes. Ce n’est pas une révolution, juste une mise à jour en attendant la PlayStation 6, future console du géant japonais.

Depuis le lancement de la PlayStation 5 en 2020, Sony a commercialisé plusieurs déclinaisons de sa console de salon. Les différentes versions du modèle de base original ont progressivement laissé place à la PS5 Slim, qui a elle-même connu plusieurs correctifs, afin de régler certains soucis. Notamment concernant le système de refroidissement par métal liquide.

La dernière version vient d’être lancée sans annonce officielle de la part de Sony. Cette discrétion surprend d’autant plus que la nouvelle version n’est pas une simple mise à jour mineure. Elle adopte notamment une nouvelle carte mère avec plusieurs modifications importantes.

Des changements orientés vers la durabilité

Selon les analyses d’un technicien spécialisé dans les consoles, les modifications apportées à cette nouvelle révision visent clairement à prolonger la durée de vie du système. Elles comprennent notamment une organisation différente de la carte mère, une pile CR2032 remplaçable, et une refonte de l’architecture interne simplifiant le design de la console.

Avant la PS6, une dernière mise à jour de la PS5 s’impose.

Le système de refroidissement a également été repensé, en s’inspirant de celui de la PS5 Pro, avec une meilleure maîtrise du métal liquide autour du processeur. Le radiateur a aussi été modifié, tant dans sa conception que dans ses matériaux, par rapport aux versions Slim précédentes.

Un enjeu de fiabilité à long terme

La possibilité de remplacer la pile CMOS, longtemps impossible sur les consoles PlayStation, est une avancée fort appréciable. Par ailleurs, le refroidissement par métal liquide avait provoqué des soucis sur certaines consoles. Sa dégradation progressive rend ces améliorations nécessaires, voire indispensables.

Sony renforce une dernière fois la fiabilité de sa console avant le lancement tant attendu de la PlayStation 6, dont le prix pourrait être élevé, voire très élevé.