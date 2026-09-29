Apple condamnée à verser 5,7 milliards de dollars pour violation de brevets

Apple a été lourdement condamnée par un tribunal, mais cette condamnation pourrait rapporter gros à une entreprise, spécialiste dans le règlement des litiges.

Un jury américain a condamné Apple à verser 5,7 milliards de dollars pour violation de brevets liés à son Taptic Engine. Cette décision a eu des répercussions inattendues sur les marchés financiers, en faisant grimper le cours de l’action d’un fonds de financement de litiges.

Un verdict qui dépasse le seul cadre judiciaire

Le vendredi 26 septembre 2026, un juge américain a estimé qu’Apple avait enfreint deux brevets appartenant à Taction Technology, une entreprise californienne. Ces brevets portent sur le Taptic Engine, la technologie de retour haptique qu’Apple a lancée en septembre 2014 avec la première Apple Watch, avant de la déployer sur d’autres produits, dont l’iPhone, où elle gère les vibrations associées aux notifications et aux interactions avec l’appareil.

Taction avait engagé une action en justice en 2021, accusant Apple d’avoir enfreint ces deux brevets de manière directe et indirecte, à travers plusieurs modèles d’iPhone et d’Apple Watch. À la suite du verdict, Taction a estimé que ses droits sur ses brevets avaient été reconnus. Apple, de son côté, a indiqué qu’elle contestait fermement la décision et qu’elle avait l’intention de faire appel.

Burford Capital, bénéficiaire inattendu de l’affaire

Mais une toute autre entreprise a attiré l’attention des investisseurs : Burford Capital. Il s’agit d’une société spécialisée dans le financement de procédures judiciaires. Le lundi suivant le verdict, la société a révélé publiquement qu’elle disposait d’un intérêt financier dans cette affaire et qu’elle pourrait percevoir jusqu’à 1,4 milliard de dollars si la totalité des 5,7 milliards de dommages venait à être effectivement versée.

Source : Capture d’écran Yahoo Finance

Cette annonce, rapportée par le Financial Times, a immédiatement fait réagir les marchés financiers. À la clôture, le titre Burford Capital progressait de 9,41 % à la Bourse de Londres, portant la capitalisation boursière de la société à environ 659,9 millions de livres sterling, soit l’équivalent d’environ 875 millions de dollars.

Dans sa communication aux investisseurs, Burford a précisé que les 1,4 milliard de dollars auxquels elle pourrait prétendre seraient répartis de façon à peu près égale entre son propre bilan et ses fonds d’investissement.