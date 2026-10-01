Ce développeur réussit à faire fonctionner le DLSS de NVIDIA sur des cartes graphiques AMD

Et si le DLSS de NVIDIA pouvait fonctionner sur une Radeon ? C’est précisément ce que tente d4r, un projet expérimental capable d’exécuter DLSS 4 et DLSS 4.5 sur les GPU AMD, avec un support natif du FP8 sur les Radeon RX 9000.

© Tom’s Hardware

Un nouveau projet appelé d4r (DLSS for Radeon) permet désormais aux cartes graphiques AMD Radeon d’exploiter la technologie DLSS de NVIDIA. Si le projet reste encore à un stade expérimental et qu’il est bien loin d’être prêt pour un usage quotidien, il s’agit d’un mod lancé par un développeur et non pas d’une version officielle, naturellement.

Le développeur “countervolts” a ajouté à son projet d4r une prise en charge expérimentale de l’architecture RDNA 4 utilisée dans les GPU Radeon RX 9000. Cette mise à jour permet au projet de générer des noyaux DLSS 4 et DLSS 4.5 natifs pour des cartes comme les séries Radeon RX 9060 et 9070.

Un avantage technique grâce au support FP8 natif

Le principal intérêt de l’approche choisie par le développeur se trouve dans le fait que les GPU RDNA 4 peuvent gérer nativement les calculs FP8 utilisés par les dernières versions du DLSS de NVIDIA. Ainsi, le projet ne nécessite pas de convertir ces calculs en FP16 sur ces cartes. Le coût en performances pour faire fonctionner le DLSS sur les cartes graphiques AMD RX 9000 pourrait donc être réduit.

Source : d4r / countervolts

Mais les tests en conditions réelles restent limités. Les notes de version des versions 0.1.2 et 0.1.3 précisent clairement que les performances et le fonctionnement sur matériel RDNA 4 n’ont pas encore été vérifiés. La seule carte testée sur ce projet actuellement est la Radeon RX 7700 XT.

Un fonctionnement toutefois complexe

Le projet d4r fonctionne en exécutant le fichier officiel nvngx_dlss.dll de NVIDIA via une pile logicielle basée sur Linux et Proton. Il utilise ZLUDA pour traduire les charges de travail CUDA destinées aux GPU AMD et ajoute des noyaux personnalisés RDNA 3 et RDNA 4 pour certains aspects du DLSS.

Le projet supporte actuellement les technologies DLSS 3, DLSS 4 et DLSS 4.5. Des démonstrations de la part du moddeur ont montré que les noyaux natifs sur la RX 7700 XT peuvent améliorer les performances par rapport à l’utilisation du code traduit seul. Pour l’instant, d4r demeure une preuve de faisabilité et un concept plutôt qu’un véritable concurrent à AMD FSR. Pas certain non plus que NVIDIA apprécie.