The Witcher 3 gagne jusqu’à 30 % de performances grâce à ce mod gratuit

Le path tracing de The Witcher 3 Remastered peut mettre à genoux même une carte graphique récente. Un mod gratuit promet pourtant jusqu’à 30 % de performances supplémentaires, au prix de quelques compromis visuels.

Disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2, The Witcher 3 Remastered embarque sur PC un mode path tracing particulièrement exigeant pour les cartes graphiques. Fort heureusement, il n’est pas obligatoire d’acheter la dernière RTX 5090 pour en profiter. En effet, un mod gratuit, publié sur Nexus Mods, propose déjà d’en atténuer l’impact sur les performances, avec des compromis visuels limités.

Un mod qui cible le path tracing et le ray tracing

Créé par un utilisateur de Nexus Mods nommé Hourlines, le mod intitulé Path Tracing and Ray Tracing Optimization agit sur deux paramètres principaux. Premièrement, il réduit le nombre de rebonds lumineux en path tracing, passant de deux à seulement un. Aussi, il allège le calcul du RTXGI utilisé en ray tracing. Selon son auteur, c’est à l’intérieur des bâtiments que le gain de performances est le plus important et visible, ces zones étant précisément celles où le path tracing sollicite le plus la carte graphique.

Les chiffres communiqués par le modder, mesurés sur sa propre configuration avec une RTX 5070 en 1440p et DLSS Quality, sont les suivants :

Path tracing en extérieur : gain d’environ 10 %

: gain d’environ 10 % Path tracing en intérieur : gain d’environ 30 %

: gain d’environ 30 % Ray tracing : gain de 5 à 8 %

Des compromis à prendre en compte

Toutefois, il y a quelques effets secondaires à tout cela. En intérieur avec le path tracing actif, les zones les plus sombres perdent environ 10 % de luminosité, conséquence directe de la réduction du nombre de rebonds lumineux. En revanche, les zones éclairées, les bougies et les fenêtres ne changeant pas vraiment en termes de luminosité. En extérieur, aucun écart de luminosité n’a été mesuré. Côté ray tracing, l’illumination globale réagit légèrement moins vite aux changements de lumière. Par ailleurs, tant que le mod est installé, l’option de préréglage RTGI dans le jeu n’a plus d’effet.

Un aspect reste en dehors du périmètre du mod, les ombres en ray tracing, très gourmandes en ressources graphiques. Les ajustements tentés sur ce point n’ont abouti qu’à 1 % de gain, une amélioration trop peu pertinente pour être ajoutée au mod. Leur activation ou désactivation reste donc à la discrétion de l’utilisateur.

Des paramètres additionnels pour les utilisateurs de DLSS 5

Pour ceux qui utilisent le DLSS 5 dans le jeu, un autre utilisateur de Nexus Mods, Nesumi, a publié une configuration complémentaire. Celle-ci inclut notamment trois rebonds lumineux au lieu de deux en path tracing, associés à des ajustements de valeurs d’impact solaire, lunaire et céleste, ainsi qu’un multiplicateur de lumière indirecte pour compenser la perte de luminosité.

Nesumi recommande également d’utiliser le mod Light Rewrite avec les paramètres Realistic et Centre Overlaps, afin de corriger le rendu des bougies affecté par le paramètre PTDirectLightImpact.