L’iPhone 18 Pro fait tourner GTA 5 à 80 FPS et rivalise avec une GTX 1650

Faire tourner GTA 5 confortablement sur un smartphone n’a plus rien d’une démonstration gadget. Grâce à son A20 Pro et à un refroidissement renforcé, l’iPhone 18 Pro Max affiche des performances dignes d’une ancienne carte graphique dédiée pour PC.

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La puce A20 Pro équipant les derniers iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max réussit à égaler les performances de la GTX 1650 dans GTA 5. Le jeu fonctionne en émulation sur le smartphone, ce qui représente une avancée importante pour un processeur mobile. Côté carte graphique, cette dernière, bien plus imposante, a toutefois quelques années, mais un système de refroidissement actif.

Des résultats de jeu encourageants

Lors des tests menés dans le benchmark intégré du jeu, l’iPhone 18 Pro Max offre une moyenne de 66 images par seconde en roulant dans la ville et 80 images par seconde dans d’autres scènes avec moins d’éléments graphiques. La définition était fixée en 1080p avec DirectX 11 activé.

Here's the full GTA V benchmark running in Vapor on an iPhone 18 Pro Max



City drive: 66 FPS average

Other scenes: 80 FPS average



• 1080p, DirectX 11

• High textures

• FXAA, 16x AF

• 75% population density

• 50% distance scaling

• Sharp shadows, MSAA off

• Everything else… pic.twitter.com/Dv8mEdEIod — Vapor (@play_vapor) September 27, 2026

Les paramètres graphiques comprenaient notamment une qualité de texture élevée, l’anticrénelage FXAA, un filtrage anisotrope 16x, une densité de population à 75 % et une échelle de distance à 50 %. Les ombres étaient configurées en mode net, tandis que l’anticrénelage multisample était désactivé.

Une question de refroidissement

L’A20 Pro embarque un GPU à sept cœurs et bénéficie d’une nouvelle technologie d’empaquetage appelée Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM). Cette technique rapproche la mémoire DRAM en périphérie, améliorant ainsi la dissipation thermique. La présence d’une chambre à vapeur trois fois plus grande que sur la version antérieure permet également un refroidissement plus performant.

Ces modifications permettent à la puce de maintenir des performances élevées pendant une utilisation prolongée, comme l’ont montré les benchmarks entre l’A19 Pro et l’A20 Pro. Cette dernière a enregistré une amélioration de 50 % des performances générales, avec un gain de 77 % sur les résultats au premier centile.