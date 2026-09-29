Anthropic dévoile Claude Sonnet 5.5, une mise à jour de son modèle plus accessible qu’Opus

Lancé une semaine après Claude Opus 5.5, le nouveau modèle de la gamme Sonnet mise sur la vitesse et le prix, tout en maintenant des performances proches de son grand frère.

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Moins d’une semaine après avoir dévoilé Claude Opus 5.5, Anthropic revient sur le devant de la scène avec une nouvelle version de sa gamme intermédiaire : Claude Sonnet 5.5. L’objectif est simple, proposer un modèle plus accessible, conçu pour les cas d’usage qui ne nécessitent pas la puissance maximale d’Opus.

Plus rapide, moins cher, plus sûr

L’entreprise qui voulait faire une pause dans le développement de l’IA a présenté sa nouvelle version ce jour. Par rapport à Sonnet 5, ce nouveau modèle affiche une vitesse d’exécution jusqu’à 30% supérieure, tout en conservant la même grille tarifaire, inférieure à celle d’Opus. Niveau performances, il enregistre également de meilleurs scores sur plusieurs benchmarks, notamment en parvenant à terminer le jeu Pokémon Rouge, un test souvent utilisé par Anthropic pour évaluer les capacités de raisonnement de ses modèles.

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Face à Opus 5.5, les écarts de performance restent relativement faibles selon les données présentées par Anthropic. En revanche, c’est sur le coût d’usage que la différence se montre nettement plus marquée. C’est l’argument principal de Sonnet : proposer un rapport performances / prix intéressant pour les tâches classiques ne nécessitant pas une puissance colossale.

Une attention particulière à la sécurité

Nonobstant le côté technique, Anthropic met en avant une nouveauté en matière de protection du modèle. En effet, Sonnet 5.5 serait le premier de la gamme à intégrer des mécanismes de résistance aux attaques par distillation. Pour rappel, la distillation est une technique qui consiste à tenter d’extraire le fonctionnement interne d’un modèle pour le reproduire.

L’entreprise renforce par ailleurs les protections contre les usages malveillants, comme elle l’avait déjà fait avec les versions précédentes.

Avec Sonnet 5.5, Anthropic structure plus nettement son offre : Opus 5.5 pour les tâches complexes qui exigent le meilleur niveau de performance, et Sonnet 5.5 pour les usages quotidiens où la rapidité et le coût sont plus importants.

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Un positionnement que les grandes entreprises du secteur adoptent de plus en plus systématiquement, à mesure que leurs catalogues de modèles s’étoffent.