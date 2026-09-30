Nvidia déploie le DLSS 5 : RTX 50 d’abord, RTX 40 ensuite… et les RTX 30 ?

Nvidia commence à déployer le DLSS 5, sa nouvelle technologie de rendu neuronal présentée comme une évolution majeure pour les jeux vidéo. Pour l’instant réservée aux RTX 50, elle devrait ensuite arriver sur les RTX 40, tandis que l’avenir des RTX 30 reste beaucoup plus incertain.

Lors de sa conférence GTC en mars 2026, Nvidia a présenté la technologie DLSS 5. Pour le constructeur, il s’agirait de l’avancée graphique la plus importante pour la marque depuis l’arrivée du ray tracing en temps réel. Le déploiement effectif de cette technologie a débuté le 3 septembre au sein du jeu NBA 2K27, toutefois, son accès est encore limité aux cartes graphiques RTX 50, via GeForce Now.

Un schéma similaire au lancement du ray tracing

Ce lancement reprend les bases d’une technologie lancée il y a quelques années lors du passage des cartes GTX aux RTX. À l’époque, le ray tracing avait été lancé avec un impact important sur les performances et seulement quelques cartes compatibles. Les équipements de génération précédente, comme la GTX 1080 Ti, ne disposaient pas des cœurs RT requis pour exploiter cette technologie. Quelques années plus tard, cette fonctionnalité est devenue obligatoire sur de nombreux jeux, poussant les utilisateurs de cartes de la gamme Pascal à faire évoluer leur matériel.

Le DLSS 5 s’appuie sur le rendu neuronal (neural rendering). Contrairement au ray tracing à ses débuts, cette technologie ne nécessite pas de nouveaux composants matériels dédiés. En effet, les cartes de série RTX 50 peuvent être rendues compatibles via une simple mise à jour logicielle.

Quelle compatibilité et quand ?

L’approche de Nvidia pour le DLSS 5 reproduit le cycle de diffusion observé sur les générations précédentes :

Frame Generation : cette technologie avait été réservée exclusivement à la gamme RTX 40 lors de son lancement.

: cette technologie avait été réservée exclusivement à la gamme RTX 40 lors de son lancement. DLSS 4 : cette nouvelle technologie a ensuite introduit le Multi Frame Generation, exclusif aux cartes RTX 50, tandis que la série RTX 40 conservait la version précédente de la technologie.

Pour le DLSS 5, Nvidia a annoncé son intention d’élargir la prise en charge aux cartes de la série RTX 40 une fois que l’optimisation des performances sur la gamme RTX 50 sera finalisée. Aucune date précise n’a été communiquée pour cette mise à jour, et l’entreprise n’a pris aucun engagement concernant la prise en charge des cartes RTX 30 ou des modèles plus anciens.