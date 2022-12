Plusieurs clichés de cartes mères B760 Gigabyte et MSI

En début d’année prochaine, Intel complétera son offre de Core de 13e génération avec des processeurs Raptor Lake non-K. Ces puces à 65 W de PBP (Processor Base Power) seront accompagnées de cartes mères sur chipset B760. Le site VideoCardz a publié des clichés de plusieurs modèles signés Gigabyte et MSI.

Avant tout, précisons que le chipset B760 est censé offrir, à l’instar du B660, une alternative moins onéreuse aux chipsets séries Z790 et H770, et que les processeurs Raptor Lake sont rétrocompatibles avec les cartes mères des séries 600. Selon une récente fuite, il faut tabler sur une hausse de prix de l’ordre de 10 % pour le chipset B760 par rapport au chipset B660. Les spécifications du chipset à venir restent officieuses, mais ce dernier ne semble pas apporter des améliorations primordiales pour les utilisateurs de ce type de produits : un peu moins de lignes PCIe 3.0 et un peu plus de lignes PCIe 4.0. Et à première vue, les cartes mères B760 ressemblent beaucoup aux cartes mères B660.

Cartes mères B760 Gigabyte

Pour la Gigabyte B760M DS3H DDR4 par exemple, le seul changement visible concerne… le motif imprimé sur la carte. Bien sûr, il ne s’agit que de photos, sans les caractéristiques. Des modifications sur certaines interfaces ou certains ports ne sont pas à exclure.

La Gigabyte B760M Gaming X AX DDR4, intégrée à la série Aorus, est une version améliorée de la DS3H. Elle possède notamment des couvercles pour le panneau d’E/S, les VRM et le chipset.

Cartes mères B760 MSI

Nos confrères ont également partagé les clichés de deux cartes mères MSI. La première est la MSI PRO B760M-A WIFI DDR4, une référence destinée aux entreprises qui propose notamment un port 2,5 GbE. La seconde est la MSI B760 MAG TOMAHAWK DDR5 ; l’entreprise proposera aussi une version DDR4 de cette référence.

