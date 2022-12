Cinq processeurs Raptor Lake non-K s’échauffent dans Cinebench R23 : jusqu’à 64 % supérieurs aux Alder Lake

Des scores en mono-cœur et en multicœurs pour les Core i9-13900, Core i7-13700, Core i5-13600, Core i5-13500 et Core i5-13400 manifestent des gains générationnels importants, principalement en multicœurs.

La lignée de Core de 13e génération, Raptor Lake, accueillera de nouvelles références desktop en début d’année : des puces non-K à 65 W de TDP. Il s’agira cependant d’une famille recomposée, mêlant des processeurs basés sur Raptor Lake à d’autres reprenant l’architecture Alder Lake. Nous avons eu plusieurs résultats de benchmarks pour quelques-uns de ces Core à venir au cours des derniers semaines : concernant les Core i5-13500 et Core i5-13400 notamment. Le divulgateur chi11eddog a publié de nouveaux résultats Cinebench R23 pour cinq références, dont les deux susmentionnées.

© chi11eddog © chi11eddog

Il précise que ces scores ont été utilisés par des partenaires d’Intel à des fins de test. A priori, tous les processeurs sont mis à l’épreuve sur la même carte mère et avec une configuration mémoire identique ; malheureusement, les conditions exactes ne sont pas précisées. Les gains en test mono-cœur oscillent entre 3 et 10 % selon le processeur ; entre 28 et 64 % en multicœurs.

Comparaison scores Cinebench R23 Alder Lake / Raptor Lake

Processeur Cœurs / Threads Score Écart Core i9-13900 8P+16E / 32 2191 +10 % Core i9-12900 8P+8E / 24 1986 – Core i7-13700 8P+8E / 24 2027 +6 % Core i7-12700 8P+4E / 20 1901 – Core i5-13600 6P+8E / 20 1948 +4 % Core i5-12600 6P / 12 1869 – Core i5-13500 6P+8E / 20 1866 +3 % Core i5-12500 6P / 12 1808 – Core i5-13400 6P+4E / 16 1798 +6 % Core i5-12400 6P / 12 1698 – Cinebench R23 mono-cœur

Processeur Cœurs / Threads Score Écart Core i9-13900 8P+16E / 32 38 496 +53 % Core i9-12900 8P+8E / 24 25 001 – Core i7-13700 8P+8E / 24 29 327 +34 % Core i7-12700 8P+4E / 20 21 896 – Core i5-13600 6P+8E / 20 22 117 +59 % Core i5-12600 6P / 12 13 869 – Core i5-13500 6P+8E / 20 21 134 +64 % Core i5-12500 6P / 12 12 861 – Core i5-13400 6P+4E / 16 16 288 +28 % Core i5-12400 6P / 12 12 638 – Cinebench R23 multicœurs

Architecture hybride pour tous les Core de 13e génération

Comme nous le soulignons en début d’article, certains Core de 13e génération à 65 W de TDP, estampillés Raptor Lake, recyclent en réalité le silicium Alder Lake : en principe, les Core i5-13600, Core i5-13500, Core i5-13400 et Core i3-13100. Afin de les rendre plus performants que leurs ancêtres, Intel leur a octroyé des E-cores, une type de cœurs dont ils n’avaient pas eu droit auparavant.

Tous ces processeurs seraient lancés le 3 janvier prochain, en même temps que le chipset B760.