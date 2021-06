PNY abaisse l’endurance de ses SSD XLR8 CS3030 de presque 80 %

Il y a quelques jours, ComputerBase a remarqué que PNY avait drastiquement réduit le TBW (Terabytes Written, TOE en français) de ses SSD M.2 NVMe XLR8 CS3030. Pour les capacités de 250 Go et 500 Go, la firme a raboté le TOE à 170 To, contre 380 et 800 To respectivement autrefois ; pour la capacité de 1 To, de 1665 To à 360 To ; enfin, pour la capacité de 2 To, de 3115 To à 660 To. La baisse frôle ainsi les 79 % dans ce dernier cas.

Au départ, les raisons de ces baisses d’endurance restaient incertaines. Certains observateurs supputaient le changement de quelques composants, une pratique somme toute courante chez les fabricants de SSD, d’autant plus dans une période où les chaînes d’approvisionnement sont sous tension comme c’est le cas actuellement. D’autres évoquaient l’ombre du CHIA, une cryptomonnaie qui se « cultive » sur des SSD et HDD, et qui est d’user prématurément ces derniers ; dans ce cas, PNY aurait chercher à se prémunir d’un afflux de RMA (Return Merchandise Authorization). Rappelons que lorsque vous achetez un SSD ou un HDD, celui-ci bénéficie d’une garantie de durée et d’endurance, le fameux TBW ; celle-ci prend fin au premier terme atteint. En ce qui concerne les SSD M.2 CS3030, la durée de garantie est de 5 ans.

Capacité TBW (Version originale) TBW (Révision) Différence 4 To N/A 6,07 N/A 2 To 3115 660 78,80 % 1 To 1665 360 78,40 % 500 Go 800 170 78,80 % 250 Go 380 170 55,30 %

La réponse de PNY

PNY a finalement décidé d’apporter directement des précisions en début de semaine. La firme évoque effectivement la culture du Chia et la pénurie de mémoire NAND. Voici le communiqué, traduit de manière automatique ; nous avons mis en gras les passages importants :

« Les modifications apportées par PNY à la politique de garantie de son SSD XLR8 CS3030 ont été motivées par deux facteurs : l’augmentation de la demande d’utilisation de SSD haut débit de qualité grand public pour l’agriculture Chia et la pénurie de NAND dans toute l’industrie. Ces modifications ont été publiées et rendues publiques sur le site Web de la société, dans la section consacrée à la garantie ainsi que sur la fiche technique du produit CS3030, le 17 mai 2021.

Pourquoi le TBW a été ajouté à la garantie du SSD CS3030 de PNY :

Le développement de la culture du Chia a amené de nombreuses marques de composants PC à repenser leurs garanties, car le matériel grand public n’est généralement pas soumis au type d’utilisation intense en écriture induit par la culture du Chia. L’activité d’écriture requise pour cultiver la cryptomonnaie Chia peut user les SSD de qualité grand public en quelques semaines. Pour cette raison, PNY, comme d’autres, a introduit une politique de téraoctets écrits (TBW) dans sa garantie SSD. Pour les consommateurs qui utilisent ces SSD comme prévu, la période de garantie (années) sera probablement écoulée avant qu’ils n’atteignent les seuils TBW.

Pourquoi le TBW du CS3030 a été réduit :

En raison d’une pénurie de NAND dans toute l’industrie, PNY a qualifié des options NAND supplémentaires pour le SSD XLR8 CS3030. Bien que les performances de lecture/écriture aient atteint ou dépassé les spécifications publiées, l’endurance de certains TBW était inférieure. PNY a donc fixé son seuil de garantie et mis à jour la fiche de vente en se basant sur le TBW le plus bas de ces options qualifiées. Pour les consommateurs qui utilisent ces SSD comme prévu, la période de garantie (années) se terminera probablement avant qu’ils n’atteignent les seuils de TBW.

Couverture de la garantie SSD de PNY :

Les disques vendus avant le 17 mai 2021 correspondent à la garantie précédemment affichée, tandis que les disques vendus à partir du 17 mai 2021 correspondent à la dernière garantie et aux seuils TBW. Là encore, la plupart des consommateurs qui utilisent ces disques comme prévu dépasseront probablement la période de garantie (années) avant de franchir le seuil du TBW. »

Source : ComputerBase