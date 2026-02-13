Promos de Saint-Valentin : offrez Windows 11 à votre PC pour 19€ seulement !

A l’occasion de la Saint-Valentin, VIP-URcdkey propose des prix incroyablement bas pour acquérir des licences Windows officielles et valables à vie. De plus, une réduction de 30% supplémentaire est réservée à nos lecteurs. De quoi offrir une preuve d’amour à votre PC !

Passer sous Windows 11 peut apporter à votre PC un bon coup de jeune. Car même si Windows 11 est souvent décrié, on ne peut nier qu’il est plus léger que ses prédécesseurs, mieux sécurisé et compatible avec les équipements les plus récents.

Alors, autant profiter des offres de Saint-Valentin concoctées par VIP-URcdkey pour acheter une licence Windows 11 au meilleur prix. Les tarifs proposés par le site sont imbattables, car il s’appuie sur la réglementation européenne sur la revente de logiciels d’occasion.

Les clés vendues par VIP-URcdkey sont systématiquement vérifiées et validées auprès de Microsoft lors de l’enregistrement ce qui permet de profiter de toutes les mises à jour qu’il s’agisse de Windows ou d’Office.

Une licence Windows 11 Home cela ne vous coûtera que 19€, et 21€ si vous choisissez la version Pro. Ceux qui sont à la recherche d’une stabilité importante pourront même porter leur choix sur Windows LTSC, le plus léger des Windows disponible à partir de 13€. On revient plus bas dans cet article sur les principales différences qui existent entre ces versions.

🔥 Les meilleures offres de licences Windows et Office

Pour vous faciliter la tâche, nous avons listé ici les offres les plus intéressantes de logiciels Microsoft disponibles sur le site VIP-URcdkey.

Microsoft Windows

Microsoft Office

Office2019 Professional Plus Lifetime : 51,78€ (au lieu de 73,97€) avec le code TOMS25

Office2016 Professional Plus Lifetime : 26,46€ (au lieu de 37,80€) avec le code TOMS25

Pack Windows + Office

🧐 Comment utiliser ma clé d’activation ?

Pour Windows : Il faut vous rendre directement dans les paramètres de votre ordinateur, saisir la clé dans la section “Activation” puis suivre les instructions qui s’affichent à l’écran.

Pour Office : Télécharger Office sur le site de Microsoft puis saisissez la clé quand elle vous sera demandée et suivez les instructions pour compléter l’installation.

Dans tous les cas, n’oubliez pas d’appliquer le code promo TOMS25 pour profiter de la réduction de 30% avant de finaliser votre achat.

👉 Windows 11 Home, la version grand public

Windows 11 Home est la version grand public, conçue pour une utilisation personnelle et familiale. Elle inclut toutes les fonctionnalités essentielles : interface moderne, Microsoft Store, Windows Update, sécurité de base avec Windows Defender et compatibilité avec la majorité des logiciels. En revanche, elle ne propose pas d’outils avancés de gestion ou de sécurité. Elle convient parfaitement à la bureautique, au multimédia, au jeu et à un usage quotidien sans configuration complexe.

👉 Windows 11 Pro, pour plus de sécurité

Windows 11 Pro s’adresse plutôt aux professionnels, indépendants et petites entreprises. Il reprend toutes les fonctionnalités de la version Home, mais y ajoute des outils avancés comme BitLocker pour le chiffrement des données, l’Éditeur de stratégie de groupe, Hyper-V pour la virtualisation et la possibilité de rejoindre un domaine ou Azure Active Directory. Ces fonctions offrent un meilleur contrôle du système, une sécurité renforcée et une gestion plus fine des postes de travail. La version Pro est idéale pour les environnements professionnels ou les utilisateurs avancés qui souhaitent plus de flexibilité.

👉 Windows 11 LTSC, stabilité et légèreté

Enfin, Windows 11 LTSC (Long-Term Servicing Channel) est une édition très spécifique, destinée aux environnements industriels, médicaux ou critiques. Elle se distingue par l’absence de logiciels superflus (Microsoft Store, applications grand public) et par des mises à jour très limitées, axées uniquement sur la sécurité et la stabilité. Contrairement aux autres versions, LTSC ne reçoit pas de nouvelles fonctionnalités ce qui garantit un système stable et prévisible. En revanche, elle n’est pas conçue pour un usage domestique classique.

Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.