Offrez-vous un PC plus rapide et plus sûr sans dépenser une fortune

Une fois que vous avez procédé à l'achat sur le site de VIP-URcdkey, vous recevrez par mail votre clé d'activation dans les minutes qui suivent.

👉 Comment installer et activer les logiciels achetés ?

Licence Windows

Il faut vous rendre dans les paramètres de votre ordinateur, saisir la clé Windows achetée sur VIP-URcdkey dans la section “Activation”. Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions qui s’affichent à l’écran pour configurer Windows.

Pack Office

Commencez par récupérer la version d’Office que vous avez choisi sur le site de Microsoft. Lorsque cela vous est demandé, entrez la clé fournie par VIP-URcdkey. Il ne vous reste qu’à suivre les instructions pour compléter l’installation.

Windows LTSC

Il s’agit de la version la plus légère de Windows qui existe. Elle n’embarque que les fonctionnalités de base afin d’offrir une grande stabilité. C’est d’ailleurs pour cela que le logiciel est utilisé dans les distributeurs de billets, par exemple. Cela peut s’avérer être un bon choix si votre PC est trop ancien (plus de 6-7 ans) pour y installer Windows 11.

Téléchargement de l’ISO :

LTSC 2021 : archives fiables telles que Archive.org

LTSC 2024 : disponible via Volume Licensing

Création d’une clé USB bootable à l’aide d’outils tels que Rufus

Installation et saisie de la clé d’activation envoyée par VIP-URCDKEY.

👍 Les PC récents gagnant sur tous les points

Dès lors que votre PC n’est pas trop ancien c’est-à-dire qu’il est équipé au minimum d’un processeur Intel de 12e génération ou AMD Ryzen récent (à partir de 2021), s’équiper de Windows 11 permettra une meilleure répartition des tâches entre cœurs performants et cœurs efficaces. Cela réduit également des tâches en arrière-plan inutiles. Au final, le fonctionnement est plus fluide, surtout en multitâche.

Les gains en efficacité se feront également sentir au démarrage ou lors de la sortie d’une veille prolongée grâce à une meilleure gestion du chargement du système. D’une façon générale les logiciels se chargent plus vite dès lors qu’ils sont stockés sur un SSD MVNE.

Le gain sera particulièrement palpable pour les gamers qui profiteront de la prise en charge de DirectStorage et d’Auto HDR. Cela agit sur les temps de chargement mais aussi sur les graphismes plus riches.

Et bien sûr, point crucial, vous profiterez de toutes les mises à jour de sécurité. Depuis le mois d’octobre 2026, Microsoft a cessé de le faire pour Windows 10 exposant ceux qui refusent de migrer aux attaques des hackers de tous poils.

Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.