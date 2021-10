Qualcomm met à jour ses séries Snapdragon 7, 6 et 4

Des Snapdragon 778G Plus, Snapdragon 695 5G, Snapdragon 480 Plus 5G et Snapdragon 680 4G.

Qualcomm étoffe son catalogue de SoC Snapdragon en introduisant les Snapdragon 778G Plus 5G, 695 5G, 480 Plus 5G et 680 4G. La firme commercialisera ces puces au cours du quatrième trimestre de l’année en cours. Selon le communiqué de presse, ces nouveaux SoC profitent de fonctionnalités issues de la série Snapdragon 8.

Deepu John, directeur principal de la gestion des produits chez Qualcomm Technologies, déclare : « Les smartphones de milieu de gamme devraient être les principaux moteurs de l’adoption des appareils 5G, notamment dans les régions émergentes. Ces quatre nouveaux ajouts à notre feuille de route créent des opportunités significatives pour nos clients OEM et offrent des options supplémentaires pour continuer à répondre à la demande croissante de plateformes mobiles 5G et 4G ».

Le Snapdragon 778G Plus 5G succède au Snapdragon 778G et offre des performances GPU / CPU accrues. Gravé en 6 nm, il embarque un CPU Kryo 670 à 8 coeurs (jusqu’à 2,5 GHz) et un GPU Adreno 642L.

Le Snapdragon 695 5G bénéficie de performances GPU et CPU respectivement 30 % et 15 % supérieures à celles du Snapdragon 690 selon Qualcomm. On retrouve ici un CPU Kryo 660 à 8 cœurs (jusqu’à 2,2 GHz) et un GPU Adreno 619. La puce est toujours gravée en 6 nm.

Qualcomm rapporte que plus de 85 appareils ont adopté le Snapdragon 480 en moins d’un an. Afin de perpétuer ce succès, l’entreprise dégaine un Snapdragon 480 Plus 5G. En 8 nm, ce SoC s’appuie sur un CPU Kryo 460 à 8 cœurs (jusqu’à 2,2 GHz) et un GPU Adreno 619.

Enfin, la nouvelle plateforme mobile Snapdragon 680 4G, en 6 nm, mobilise un CPU Kryo 265 à 8 cœurs (jusqu’à 2,4 GHz) et un GPU Adreno 610.

Vous pouvez consulter toutes les spécifications de ces quatre puces en accédant aux liens.

Source : Qualcomm