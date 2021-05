Qualcomm présente son Snapdragon 7c Gen 2 et un kit de développement Windows 10 on ARM

Qualcomm a présenté son nouveau SoC ARM pour les systèmes Windows 10 et Chrome OS, le Snapdragon 7c Gen 2, qui succède logiquement au Snapdragon 7c. Cette puce gravée en 8 nm embarque 8 cœurs CPU Kryo 468 cadencés à 2,55 GHz, un GPU Adreno, un DSP (Digital Signal Processor) Hexagon 692 et un modem Snapdragon X15 LTE.

Cette puce prend en charge la mémoire LPDDR4x-4266 en dual channel. Elle gère le Wi-Fi 5 (802.11ac) et le Bluetooth 5.1. Elle permet un affichage à 60 Hz avec une définition QXGA ; à 60 Hz en QHD sur un support externe.

Qualcomm a choisi de mettre en avant son SoC Snapdragon 7c Gen 2 en comparant ses performances à celles des Celeron N4020 et N5030 d’Intel sous Windows et au Mediatek MT8183 sous Chrome OS. Sous Windows, Qualcomm prétend que sa puce propose un rapport performance / watt jusqu’à 60 % meilleur que les Celeron d’Intel ; sur Chromebook, l’entreprise met l’accent sur des performances supérieures à celles de ses rivaux. Vous l’aurez compris, ce SoC ne cible pas le haut de gamme mais bien l’entrée de gamme. Ainsi, l’entreprise a indiqué que son Snapdragon 7c Gen 2 intégrerait des ordinateurs portables vendus à partir de 349 dollars.

Parallèlement au lancement du Snapdragon 7c Gen 2, Qualcomm a dévoilé un nouveau kit de développement Snapdragon pour Windows 10 on ARM ; destiné aux développeurs, il a naturellement pour objectif de favoriser et faciliter le portage des applications ARM64. Il sera livré à partir de l’été.

Développé en « en collaboration avec Microsoft », ce système repose sur la plateforme Snapdragon 7c Gen 2. Petite pique adressée à Apple, Qualcomm a d’ores et déjà précisé que les développeurs conserveraient cette machine ; pour la M1, ils doivent renvoyer le Developer Transition Kit à Apple.

Enfin, comme le montrent les images, ce petit système ne ressemble pas un à PC portable comme de coutume pour les kits Windows on ARM mais plutôt à un PC fixe compact. Dans son communiqué, Qualcomm stipule : « Le kit de développement offre une alternative abordable aux autres périphériques grand public et commerciaux. Avec sa configuration desktop compacte, ce kit donne aux développeurs plus de flexibilité que les ordinateurs portables, et ce, à un prix plus bas. »

