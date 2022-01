Radeon RX 6500 XT : une carte graphique à éviter

AMD a lancé sa Radeon RX 6500 XT hier, et les stocks ont été très rapidement écoulés. Une situation assez prévisible dans le contexte actuel où beaucoup de clients désirent coûte que coûte acquérir une carte graphique, peu importe ses défauts ; cela tombe bien, la nouvelle solution d’entrée de gamme d’AMD n’en manque pas.

Selon les mesures effectuées par notre confrère Jarred Walton de Tom’s Hardware US en Full HD, la définition cible de cette référence, la Radeon RX 6500 XT affiche des performances grosso modo équivalentes à celles d’une GTX 1650 et d’une Radeon RX 5500 XT 4 Go. Autrement dit, si l’on reste borné au catalogue d’AMD, il n’y quasiment aucune amélioration générationnelle.

Oubliez le ray tracing

Certes, dans son communiqué de presse, AMD présente la RX 6500 XT comme « la première carte graphique grand public équipée du DXR raytracing« . Cette assertion est vraie, la GeForce RTX 3050 n’arrivant que dans quelques jours (le 27 janvier). Seulement avec 16 ray accelerators, les prestations en ray tracing sont insuffisantes, comme vous le constaterez avec les mesures prises par Jarred Walton dans quelques titres en Full HD. Pour la comparaison, rappelons que la Radeon RX 6600 possède 28 ray accelerators ; à l’autre bout de la gamme, la Radeon RX 6900 XT en a 80.

Jeu Paramètres Nombre d’IPS moyen IPS min Bright Memory Infinite Normal 7,5 2,4 Control Medium + DXR Medium Échec Échec Cyberpunk 2077 Medium + DXR medium 7,5 6 Fortnite Medium + DXR low 41,4 23,3 Metro Exodus Enhanced High + medium shaders 15,9 10 Minecraft RT render distance 8 chunks 13,5 11,7

De fait, le ray tracing ne représente probablement pas un critère prépondérant pour la majorité des joueurs. Ce qui est nettement plus problématique avec la Radeon RX 6500 XT, c’est son interface (PCIe 4.0 x4) et sa quantité de VRAM (4 Go sur un bus de 64 bits). Vous allez comprendre pourquoi.

Au niveau de la Radeon RX 5500 XT 4 Go sur 7 jeux…

En moyenne, sur les 7 jeux testés par TH.US (Borderlands 3, Far Cry 6, Flight Simulator, Forza Horizon 5, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, Watch Dogs Legion) en Full HD / Moyen, la Radeon RX 6500 XT est battue à la fois par les Radeon RX 5500 XT 4 Go (de peu, mais battue) et 8 Go.

Si vous poussez les réglages en Ultra, logiquement plus susceptibles de saturer les 4 Go de VRAM ainsi que la connexion PCIe, la RX 6500 XT se fait laminer par la RX 5500 XT 8 Go. Avec 46,5 IPS en moyenne, celle-ci délivre quasiment 10 images par seconde en plus que sa « successeure » (37,2 IPS). Ramené en pourcentage, l’écart entre les deux références est non négligeable puisqu’il s’élève à 25 %.

C’est pire en PCIe 3.0

Finissons d’enfoncer le clou. En principe, la RX 6500 XT est une carte graphique d’entrée de gamme et ne se destine donc pas exclusivement à des PC dotés des dernières technologies. On peut ainsi envisager que des utilisateurs prévoient de l’installer sur un ordinateur fixe équipé d’une carte mère en PCIe 3.0. Hélas pour eux, ce mariage ne serait pas du goût de la Radeon : comparativement avec une machine bénéficiant d’une connexion PCIe 4.0, ils auraient en moyenne une perte de 6,3 IPS sur les 7 jeux susmentionnés en Full HD / Moyen, de 8,4 IPS en Full HD / Ultra. Ce phénomène épargne la GTX 1650 Super qui utilise une interface PCIe 3.0 x16 (bus mémoire de 128 bits, bande passante de 192 Go/s).

Conclusion

Résumons. Ray tracing mis à part, qui est de toute façon inopérant avec une telle carte au vu des performances, la RX 6500 XT est très proche de la Radeon RX 5500 XT 4 Go, inférieure à la Radeon RX 5500 XT 8 Go ; elle n’apprécie que l’interface PCIe 4.0 et boude ainsi les vieux PC, faisant d’elle un mauvais choix pour une mise à niveau.

Vous l’aurez compris, à moins d’avoir 400 euros à perdre et/ou absolument besoin d’une carte graphique, cette Radeon RX 6500 XT n’est pas du tout recommandable. Il faudrait se pencher sur les consommations pour voir si la carte se rattrape sur ce point, mais dans tous les cas, même un appétit mesuré ne ferait pas oublier ses autres défauts. Alors que la Radeon RX 6600 était une franche réussite, cette Radeon RX 6500 XT est donc très décevante. N’hésitez pas à consulter les dossiers complets de Jarred Walton sur Tom’s Hardware US pour avoir toutes les données. Accédez au test de la Radeon RX 6500 XT ici ; à la comparaison PCIe 3.0 / 4.0 là.