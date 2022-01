La Radeon RX 6500 XT est officiellement indisponible

Comme promis, AMD nous prévient que sa carte graphique Radeon RX 6500 XT est désormais disponible . Selon l’entreprise, cette référence cible le 1080p et le grand public : « Conçue pour les jeux vidéo nouvelle génération avec des fonctionnalités de pointe, la Radeon RX 6500 XT rend accessible aux légions de joueurs sur PC, débutants ou experts, les expériences incroyables de jeu en 1080p, qu’il s’agisse de titres AAA ou d’e-sport ». Nous vous proposerons un test complet d’ici peu pour vérifier ces déclarations.

Alors que nous évoquions un prix débutant à 299 euros en France, dans son communiqué de presse, AMD annonce un prix suggéré « à partir » de 210 euros. La firme ajoute que la « Radeon RX 6500 XT est dès à présent disponible chez les revendeurs mondiaux, et est signée par les partenaires historiques d’AMD, notamment ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX et Yeston« .

Dans les faits, chez trois détaillants populaires comme LDLC, Top Achat et Materiel.net, la Radeon RX 6500 XT est déjà en rupture de stock. Quant aux prix, ils avoisinent les 300 euros, à une exception notable : Top Achat liste bien une Asus Radeon RX 6500 XT DUAL O4G à 210 euros !

Spécifications RX 6500 XT

Au niveau des spécifications, la Radeon RX 6500 XT hérite d’un GPU Navi 24 et bénéficie d’une gravure en 6 nm. Elle supporte bien sûr le Smart Access Memory, l’AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) et l’AMD Radeon Anti-Lag. Soulignons qu’elle ne possède que 4 Go de VRAM.

Pour AMD, les cartes graphiques avec 4 Go de VRAM appartiennent au passé

Toutes ses caractéristiques sont rassemblées et comparées à celles des RX 6600 et RX 5500 XT dans le tableau ci-dessous.