Beaucoup de stock pour la GeForce RTX 3050 ?

La nouvelle référence de NVIDIA débarquerait en plus grand nombre que les GeForce RTX 3060 et RTX 3060 Ti réunies.

Lors du CES 2022, NVIDIA a annoncé plusieurs nouvelles cartes graphiques, dont la GeForce RTX 3050. Cette référence est attendue le 27 janvier prochain à partir de 279 euros (en théorie). Avec ses 2560 cœurs CUDA et 8 Go de VRAM, cette RTX 3050 pourrait s’imposer comme l’une des meilleures cartes graphiques d’entrée de gamme et vite devenir le best-seller de NVIDIA… à condition qu’il y ait du stock. D’après des informations partagées par Board Channels, l’offre promet d’être conséquente – plus que pour les précédentes cartes RTX 3000 en tout cas : il y aurait plus de RTX 3050 en vente le 27 janvier que de RTX 3060 et RTX 3060 Ti réunies à leur sortie.

Étant donné la situation dans laquelle nous nous trouvons depuis plusieurs mois, restons quand même prudents et ne tombons pas dans un optimisme béat. L’offre sera peut-être plus importante que pour d’autres modèles, mais la demande risque de l’être tout autant. En outre, il faudra attendre les tests pour en avoir le cœur net, mais sur le papier, la RTX 3050 de NVIDIA est plus alléchante que la Radeon RX 6500 XT d’AMD, dont la sortie est prévue quelques jours avant, le 17 janvier, et pourrait donc susciter un engouement supérieur. En effet, la solution d’AMD se contente de 4 Go de VRAM et affiche un prix de départ plus élevé (300 euros).

2560 cœurs CUDA

Pour rappel, la GeForce RTX 3050 hérite d’un GPU GA106 avec 2560 cœurs CUDA, 20 cœurs RT et 80 cœurs Tensor. Le tableau ci-dessous met ses spécifications en perspective avec celles des GeForce RTX 3060 et Radeon RX 6500 XT.

Référence GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3050 Radeon RX 6500 XT GPU GA106-400 GA106-150 Navi 24 XT Cœurs CUDA 3584 2560 1024 Cœurs RT 28 20 16 Cœurs Tensor 112 80 – VRAM 12 Go GDDR6 8 Go GDDR6 4 Go GDDR6 Vitesse mémoire 15 Gbit/s 14 Gbit/s 18 Gbit/s Bus mémoire 192-bit 128-bit 64-bit Bande passante mémoire 360 Go/s 224 Go/s 144 Go/s TGP/TBP 170W 130W 107W MSRP 335 euros 279 euros 299 euros Date de lancement 25/02/21 27/01/22 19/01/22

Source : Board Channels via VideoCardz