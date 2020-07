Raspberry Pi OS 64 bits améliore la lecture des vidéos YouTube en 1080p

L’OS 64 bits, toujours en phase bêta, rend la lecture des vidéos plus fluide.

Conjointement à la commercialisation du Raspberry Pi 4 avec 8 Go de RAM en mai dernier, Raspberry propose une version bêta de Raspberry Pi OS en 64 bits. Celui-ci permettrait d’améliorer la lecture vidéo en 1080p sur YouTube dans Chromium.

C’est ce qui ressort de l’extrait partagé par leepspvideo sur la plateforme susmentionnée. Le résultera resterait toutefois variable en fonction des vidéos.

Le 64 bits pour les Raspberry Pi 2 (V1.2), Pi 3 et Pi 4

Rappelons que depuis son lancement en 2012, le système d’exploitation Raspberry Pi est en 32 bits. Si depuis le Raspberry Pi 2 V1.2, le CPU est en mesure de prendre en charge un OS 64 bits, Raspberry Pi OS 64 bits n’est accessible en bêta que depuis quelques semaines. Vous pouvez donc l’installer sur les Raspberry Pi 2 (V1.2), Pi 3 et Pi 4. Une fois cela fait, afin de vous assurez que votre OS 64 bits et les différentes applications sont à jour, il vous suffit d’entrer ensuite la commande « sudo apt update && sudo apt upgrade -y ». Quant à la méthode pour regarder YouTube ou même Netflix sur votre Raspberry Pi, nos confrères de Tom’s Hardware US propose un guide complet.