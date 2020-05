Le Raspberry Pi 4 s’arme désormais de 8 Go de RAM

Le Raspberry Pi 4 soufflera sa première bougie le mois prochain. Le petit appareil, déjà vendu à plus de 3 millions d’exemplaires a désormais un petit frère : un Raspberry Pi 4 de 8 Go vendu 75 dollars (environ 84 euros en France). Cette version vient compléter une offre jusqu’ici composée de modèles 1, 2 et 4 Go.

Comme le précise Raspberry dans son communiqué, la puce BCM2711 utilisée pour Raspberry Pi 4 est capable de traiter jusqu’à 16 Go de SDRAM LPDDR4. Malheureusement, jusqu’à présent, il n’existait pas un module de 8 Go de LPDDR4 compatible avec le Raspberry Pi 4. L’entreprise s’est donc tournée vers son partenaire Micron pour en élaborer un.

OS 64 bits

Ce Raspberry Pi 4 de 8 Go est similaire aux précédents, exception faite de quelques modifications au niveau du système d’alimentation. Plus gourmande, la version 8 Go a imposé le retrait du switcher présent à côté du port USB 2.0 au profit d’un autre, plus costaud, installé pour sa part à côté du port USB-C. Espérons que le plus grand appétit de cette variante 8 Go n’annulera pas les avancées obtenues en matière de réduction des problèmes de chauffe.

Reste enfin une dernière restriction pour exploiter pleinement les 8 Go de RAM. De base, l’écosystème Raspberry est en 32 bits. Par conséquent, il n’autorise aucun processus à exploiter plus de 3 Go. La firme a donc lancé une version bêta de Raspberry Pi OS 64 bits depuis hier. Elle précise qu’il est également possible de s’orienter vers Ubuntu ou Gentoo.

Maintenant, si vous souhaitez découvrir ce que vaut un Raspberry Pi 4 muni de 8 Go de RAM et en 64 bits, nos confrères de Tom’s Hardware US propose un test complet accessible ici. En résumé, selon Avram Piltch, l’auteur du dossier, il n’est pas pertinent de passer au modèle 8 Go pour ceux possédant déjà un Raspberry Pi 4 de 4 Go. En revanche, dans le cas d’un nouvel achat, les 20 dollars supplémentaires permettent d’obtenir un produit plus pérenne.