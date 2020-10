RTX 3000 : la pénurie s’aggrave chez Proshop

Si NVIDIA a déjà donné sa version à propos de la pénurie qui touche ses cartes RTX 3000, en nous expliquant que le problème ne venait pas tant de l’offre que de la demande, il est toujours intéressant d’avoir un autre son de cloche, et notamment des détaillants. Il y a quelques jours, le revendeur danois Proshop avait ainsi communiqué ses chiffres en toute transparence, dévoilant une situation pour le moins inquiétante : il n’avait reçu que 10 % environ des RTX 3080 qu’il est supposé livrer. Proshop a récemment mis à jour ses stocks ; les choses ne s’arrangent pas, bien au contraire.

Quelques cartes supplémentaires lui sont parvenues. En tout, 416 RTX 3080, contre 344 auparavant. Idem pour la RTX 3070, avec un stock de désormais 40 unités et non plus de 25. Pour la RTX 3090 en revanche, aucun changement.

Des RTX gravées en 7 nm par TSMC dès l’année prochaine ?

Une demande toujours supérieure à l’offre

Hélas, les demandes aussi ont augmenté : il y a 3 625 commandes de RTX 3080 en attente, au lieu de 3 435, soit une hausse de 190. Par conséquent, avec 72 modèles reçus, l’offre ne suit toujours pas la demande ; de fait, le déficit s’accentue.

En outre, gardez à l’esprit que ces chiffres proviennent d’un revendeur situé au Danemark, dans un pays de 5,8 millions d’habitants. On imagine la situation dans un pays plus peuplé, comme la France ou les États-Unis, avec des demandes peut-être, 10, 50 fois plus importantes…

Bref, vous l’avez compris, si vous avez besoin d’une carte graphique, mieux vaut privilégier une autre option, par exemple une RTX 2000 ou un modèle AMD, ou se montrer – très – patient.

Source : Proshop