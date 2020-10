RTX 3070 : les performances d’une RTX 2080 Ti, mais à 519 euros

Des résultats sur Geekbench 4 et AoTS confirment des prestations relativement proches entre les deux références.

La RTX 3070 devait débarquer le 15 octobre, mais NVIDIA l’a finalement reportée au 29 novembre. Comme pour ses grandes sœurs, les RTX 3080 et RT 3090, nous ne pourrons vous livrer notre test que le jour même du lancement, lequel coïncide avec la levée de l’embargo ; heureusement, on a toujours quelques résultats préliminaires qui donnent un aperçu des performances de la carte. En voici de nouveaux sur Geekbench 4.0 et AoTS.

Sur les deux soumissions Geekbench, la RTX 3070, associée à un processeur Intel Core i9-10900K et à 16 Go de DDR4, obtient 359 349 points et 350 093 points en score Open CL. Comme NVIDIA, qui a utilisé la RTX 2080 Ti comme point de comparaison avec la RTX 3070 en promettant une hausse des performances d’environ 8 %, il est judicieux de comparer la toute jeune référence Ampere à l’ancienne reine Turing (Titan RTX mise à part). La 2080 Ti obtient des scores compris entre 345 000 et 355 000 points environ sur ce même test ; ainsi, les deux références sont donc effectivement proches.

Plusieurs tarifs en euros pour les RTX 3070 custom

Une RTX 2080 Ti deux fois plus chère pour seulement 3 Go de VRAM en plus

L’autre résultat provient du benchmark Ashes of the Singularity. Le site VideoCardz a compilé les valeurs obtenues par les RTX 3080, RTX 3070 et RTX 2080 Ti dans différents scénarios : les deux dernières se tiennent toujours dans un mouchoir de poche.

Tests Crazy 4K DX12 Custom 2560×1080 DX12 Crazy 1080p DX12 GeForce RTX 3080 89 ips (118,66 %) 103 ips (118,39 %) 106 ips (113,97 %) GeForce RTX 3070 74 ips (98,6 %) 89 ips (102,3 %) 94 ips (101 %) GeForce RTX 2080 Ti 75 ips (100 %) 87 ips (100 %) 93 ips (100 %)

La RTX 3070, dont vous pouvez retrouver toutes les spécifications dans une précédente actu, devrait donc afficher des performances proches de la RTX 2080 Ti mais à un prix nettement plus attractif : 519 euros contre 1300 euros minimum. Elle embarque toutefois moins de mémoire VRAM (8 Go au lieu de 11 Go).