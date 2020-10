La RTX 3070 est en moyenne 68 % plus performante que la RTX 2070

Et surclasse même la RTX 2080 Ti de 8 %.

Avec sa RTX 3070, NVIDIA promet de meilleures performances qu’une RTX 2080 Ti et, en moyenne, une carte 60 % supérieure à la RTX 2070 ; des propos séduisants pour une référence vendue 519 euros dans sa Founders Edition et au même tarif pour certains modèles custom. En revanche, il faudra faire preuve de patience, puisque cette RTX 3070, dont la sortie été initialement programmée le 15 octobre, n’arrivera finalement que le 29 octobre. Mais pour continuer d’aguicher les joueurs et potentiels clients, NVIDIA a publié un nouveau graphique sur son site.

Celui-ci compare la RTX 3070 aux RTX 2080 Ti et RTX 2070 sur plusieurs titres (Borderlands 3, Doom Eternal…) et benchmarks (LuxMark, TimeSpy). Hormis à de rares exceptions, par exemple Control ou TimeSpy Extreme, la RTX 3070 devance effectivement la RTX 2080 Ti.

Un cliché confirme l’existence de la RTX 3070 mobile

Très prometteur pour une carte vendue un peu plus de 500 euros

Le site VideoCardz a calculé au pixel près la différence en pourcentage pour toutes les valeurs dans le tableau ci-dessous. En moyenne, ici, la RTX 3070 s’avère respectivement 68 % et 8 % supérieure à la RTX 2070 et à la RTX 2080 Ti.

Cartes RTX 2070 (px) RTX 2080 Ti (px) 2080Ti/2070 RTX 3070 (px) 3070/2070 3070/2080Ti Arnold 520 800 154% 861 166% 108% Ashes 520 796 153% 814 157% 102% Blender 520 967 186% 1176 226% 122% Borderlands 3 520 833 160% 813 156% 98% Control RTX 520 772 148% 763 147% 99% Doom Eternal 520 774 149% 833 160% 108% LuxMark 520 766 147% 946 182% 123% Minecraft RTX 520 815 157% 852 164% 105% Redshift 520 774 149% 898 173% 116% Time Spy Extreme 520 810 156% 796 153% 98% Wolfenstein Youngblood RTX 520 785 151% 846 163% 108% Moyenne – – 155% – 168% 108%

Toutefois, gardez à l’esprit qu’il s’agit de chiffres communiqués par NVIDIA ; ils sont par définition flatteurs pour la nouvelle référence. Mieux vaut attendre des tests indépendants pour se faire un avis, et idéalement comparer avec les cartes graphiques RDNA 2 d’AMD, qui seront officiellement présentées le 28 octobre prochain.

Enfin, rappelons que la RTX 3070 embarque 5888 cœurs CUDA, 184 cœurs Tensor et 46 cœurs RT. Elle bénéficie de 8 Go de mémoire GDDR6 cadencée à 14 Gbit/s pour une bande passante totale de 448 Go/s.