Plusieurs tarifs en euros pour les RTX 3070 custom

Peu avant le lancement des RTX 3090 et RTX 3080, une fuite en provenance d’un revendeur allemand avait divulgué les tarifs de plusieurs modèles custom. Au tour de la RTX 3070, attendue le mois prochain, de subir la même exposition ; cette fois, via une enseigne espagnole. Les tarifs oscillent entre 520 et 680 euros.

Le modèle le moins onéreux (de quelques centimes) présenté ici est signé PNY. La marque proposera une carte Dual Fan à 519,90 euros. Même volonté de prix contenu chez Zotac, avec la Twin Edge à 519,95 euros, elle aussi armée de deux turbines. En revanche, certaines cartes, dont une signée Asus, dépassent allègrement les 650 euros. Précisons que les prix affichés incluent la TVA ; celle-ci est de 21 % en Espagne, contre 20 % en France.

519 euros pour la Founders Edition

NVIDIA proposera pour sa part sa variante Founders Edition à 519 euros. Elle sera disponible à compter du 15 octobre prochain.

Niveau spécifications, cette RTX 3070, gravée en 8 nm par Samsung, embarque 5 888 cœurs CUDA, 184 cœurs Tensor et 46 cœurs RT. Sa fréquence GPU atteint 1,73 GHz en Boost (1,5 GHz de base). La carte est munie de 8 Go de mémoire GDDR6 (et non GDDR6X comme ses ainées, les RTX 3080 et RTX 3090) cadencée à 14 Gbit/s sur un bus de 256 bits. Cela donne une bande passante mémoire de 441 Go/s.

Comme pour les cartes GeForce Ampere déjà sorties, nous vous proposerons un test de cette RTX 3070 lors de son lancement.

Source : Overclocking.com