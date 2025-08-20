RTX Hair : une amélioration graphique pour les cheveux est disponible dans Indiana Jones

NVIDIA déploiera en septembre la technologie RTX Hair dans Indiana Jones and the Great Circle, une méthode de rendu des cheveux par sphères réservée aux cartes graphiques RTX 50, promettant une meilleure fidélité visuelle tout en optimisant les ressources matérielles.

Nvidia a confirmé, lors de ses annonces à la Gamescom 2025, l’arrivée prochaine de la technologie RTX Hair dans Indiana Jones and the Great Circle. Initialement prévue pour février 2025, en même temps que le support du DLSS 4 Multi Frame Generation, cette fonctionnalité avait finalement été reportée. Selon les informations communiquées, elle sera déployée en septembre 2025.

Une technologie basée sur les Linear Swept Spheres

RTX Hair repose sur une nouvelle approche technique : les sphères balayées linéairement (linear swept spheres), une fonctionnalité matérielle introduite avec les cartes graphiques GeForce RTX 50 Series (architectures Blackwell). Contrairement aux méthodes traditionnelles, qui modélisent les cheveux à l’aide de triangles, cette technologie utilise des sphères pour représenter chaque cheveu.

Selon Nvidia, cette méthode permet non seulement une représentation plus fidèle de la forme des cheveux, mais aussi une réduction de la charge géométrique nécessaire pour afficher chaque mèche. Les bénéfices annoncés incluent également un éclairage et des ombres améliorés, tout en limitant l’impact sur la mémoire vidéo.

Cependant, Nvidia a précisé que cette innovation ne sera accessible qu’aux possesseurs de cartes graphiques de série RTX 50. Les autres configurations devront se contenter du modèle de cheveux existant.

Performances et compatibilité

Aucune donnée précise n’a été divulguée concernant l’impact de RTX Hair sur les performances du jeu. Les joueurs devront donc attendre la mise à jour pour évaluer son influence sur le taux d’images par seconde. Par ailleurs, le jeu continuera de bénéficier d’autres améliorations, notamment avec la sortie prochaine de son DLC narratif The Order of Giants, inclus dans l’édition Premium ou disponible à l’achat séparément (via le Digital Premium Upgrade) pour tout de même 35 euros.

Indiana Jones and the Great Circle s’inscrit dans une tendance croissante d’intégration de technologies de rendu avancées, visant à enrichir l’immersion visuelle. L’ajout de RTX Hair s’inscrit dans cette logique, bien que son accès reste restreint aux dernières générations de matériel. La mise à jour de septembre permettra d’évaluer concrètement les apports de cette technologie, tant sur le plan visuel que technique.