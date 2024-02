RX 7900 GRE : bientôt disponible chez nous, la Radeon est plus énergivore que prévu

AMD a officiellement annoncé la commercialisation de sa carte graphique RX 7900 GRE dans le reste du monde. Le GPU, relativement abordable, devrait fournir des performances intéressantes pour les joueurs et être plus accessible que les versions XT et XTX.

©AMD

Alors qu’elle n’était disponible qu’en Chine et en Australie, AMD va bel et bien commercialiser sa carte graphique RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition) dans le reste du monde.

La carte sera disponible mondialement, le 27 février 2024, à partir de 609,90 €. Selon le constructeur AMD, la nouvelle carte offre un excellent rapport performances-prix par rapport à ses GPU plus haut de gamme, les RX 7900 XT et XTX.

La carte graphique se targue d’atteindre une définition de 1440p tout en conservant un framerate élevé et fluide. De plus, la compatibilité avec HYPR-RX et du Fluid Motion Frame permettrait à la carte graphique de monter jusqu’en 4K et de garder des performances acceptables.

La RX 7900 GRE fait moins bien que les RX 7900 XT et XTX.

©AMD

La RX 7900 GRE est équipée de 80 unités de calcul et d’accélérateurs pour le Raytracing. En revanche, elle ne possède que 16 Go de VRAM GDDR6 et moins de bande passante que les RX 7900 XT et XTX. De plus, une analyse plus approfondie révèle que le GPU est plus énergivore que prévu.

La carte, bien que vantée pour ses performances par AMD, présente une consommation électrique plus élevée que prévu. Alors que la firme annonçait une consommation totale de 260 W, les tests ont montré que la carte pouvait s’emballer. Elle pourrait approcher la barre des 300 W, notamment en situation d’overclocking.

Cela pourrait être à considérer pour les utilisateurs soucieux de leur consommation ou disposant de systèmes d’alimentation moins robustes. En termes de conception, la RX 7900 GRE fait 32,2 cm de longueur et sa hauteur est légèrement supérieure à la normale.

Les fonctionnalités telles que les ports DisplayPort 2.1 et HDMI 2.1 offrent une connectivité intéressante. En revanche, l‘absence d’un port USB-C pourrait décevoir certains utilisateurs. Il faut également noter qu’AMD pourrait s’inspirer de la RX 7900 GRE afin de proposer une version mobile pour les utilisateurs de PC portable.

Radeon RX7900 XTX Radeon RX7900 XT Radeon RX7900 GRE Architecture RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 Chipset Navi 31 XTX Navi 31 XT Navi 31 XL Design GPU Multi-Chiplet Multi-Chiplet Multi-Chiplet Noeud TSMC N5TSMC N6 TSMC N5TSMC N6 TSMC N5TSMC N6 Unités de calcul 96 84 80 Unités de Shader 6.144 5.376 5.120 Accélérateur RT 96 84 80 Accélérateur IA 192 158 160 Mémoire 24 Go GDDR6

20 Go/S 20 Go GDDR6

20 Go/s 16 Go GDDR6

18 Go/s Interface 384 Bit 320 Bit 256 Bit Consommation 355 W 315 W 260 W