Samsung s’attaquerait aussi aux PC portables avec son SoC Exynos 2200

Samsung a présenté l’Exynos 2100 en début d’année ; son successeur, l’Exynos 2200, embarquera un GPU AMD. Initialement attendu en 2022, ce SoC pourrait débarquer avec un peu d’avance, dès le second semestre de cette année. Surtout, il ne se limiterait pas aux smartphones mais équiperait aussi des PC portables.

L’entreprise coréenne souhaiterait lancer un SoC ARM capable de rivaliser avec la puce M1 d’Apple. Une source industrielle anonyme a confié au Korea Economic Daily : « Le nouvel Exynos offrira des fonctions améliorées, notamment une puissance de calcul extraordinaire et une meilleure autonomie de batterie grâce à un procédé de fabrication en 5 nanomètres. Il excelle à la fois pour les ordinateurs portables et les smartphones ».

Le SoC Samsung Exynos avec GPU AMD triompherait de l’A14 Bionic

Du smartphone au PC portable

Effectivement, ce SoC bénéficiera du nœud de gravure 5LPE (5 nm) de Samsung. L’Exynos 2100 embarque un cœur Cortex-X1, trois Cortex-A78 et quatre Cortex-A55. On peut s’attendre à ce que son homologue reçoive plus de cœurs ou profite de fréquences plus élevées. En outre, comme mentionné plus haut, il héritera d’un GPU AMD sous architecture RDNA susceptible de rehausser les performances dans les jeux.

Nous verrons si Samsung parvient à décliner son savoir-voir en matière de SoC pour smartphones avec une puce pour PC portables ; deux gammes de produits aux contraintes puissance / autonomie assez différentes, sans parler de l’intégration matérielle et logicielle. Maintenant, Apple est parvenu à passer avec brio des smartphones aux PC portables avec sa puce M1, donc tout semble possible pour la firme coréenne.