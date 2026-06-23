Samsung serait-il sur le point de signer l’arrêt de mort du S-Pen pour les pliables ?

Samsung a discrètement retiré le S Pen Fold Edition de son store, rendant l’accessoire pratiquement introuvable pour les possesseurs de smartphones pliables de la marque. Une décision qui confirme l’abandon progressif du stylet sur la gamme Galaxy Z Fold.

© Samsung

La relation entre le Galaxy Z Fold et le S Pen semble définitivement terminée. Samsung a discrètement retiré de son store le S Pen Fold Edition, l’accessoire compatible avec ses smartphones pliables, selon un rapport publié par SamMobile. Une décision qui s’inscrit dans une tendance de fond observable depuis plusieurs années.

Une compatibilité qui n’a jamais vraiment décollé

C’est avec le Galaxy Z Fold 3 que Samsung avait ajouté la prise en charge du S Pen sur ses appareils pliables. L’idée était d’offrir aux utilisateurs un outil de productivité supplémentaire, adapté au grand écran déployable de ces téléphones. Contrairement aux modèles de la série Ultra, le stylet n’était pas intégré dans le châssis de l’appareil : les utilisateurs devaient l’emporter séparément ou investir dans une coque dédiée, ce qui rendait l’expérience moins fluide au quotidien.

Cette contrainte a vraisemblablement pesé sur l’adoption du S Pen chez les possesseurs de Fold. La commodité a ses limites, et transporter un accessoire supplémentaire n’est pas dans les habitudes de tous les utilisateurs.

Une disparition progressive, mais lisible

Le Galaxy Z Fold 7, sorti l’année dernière, avait déjà abandonné la compatibilité S Pen. Le retrait de l’accessoire de la boutique en ligne de Samsung constitue une nouvelle étape dans ce désengagement.

Le S-Pen Fold Edition est désormais indiqué comme non disponible. © Samsung

En vérifiant directement le store de Samsung, le constat est le même : le S Pen Fold Edition n’apparaît plus dans le catalogue. Seule subsiste une ancienne page dédiée à un étui S Pen pour Galaxy Z Fold 5, affichée en rupture de stock, sans indication de réapprovisionnement à venir.

La coque avec S Pen pour Z Fold 5 est encore affichée sur le site. © Samsung

Ce qui interpelle, c’est que Samsung continue pourtant de vendre des appareils reconditionnés comme le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Fold 6, deux modèles qui supportaient le S Pen à leur lancement. Les acheteurs de ces téléphones d’occasion se retrouvent donc dans l’impossibilité de se procurer facilement l’accessoire auprès du fabricant.

Des priorités qui ont changé

Cette évolution reflète un changement d’orientation chez Samsung. Avec les Galaxy Z Fold 8 et le Galaxy Z Fold 8 Wide, concurrent direct du supposé iPhone Ultra d’Apple, ce dernier étant toutefois encore au stade de la rumeur, la marque semble concentrer ses efforts sur des appareils pliables plus fins et plus légers, plutôt que sur l’intégration de fonctionnalités comme le support du stylet. Cette dernière étant difficilement compatible avec des châssis de plus en plus minces.

Pour les utilisateurs attachés au S Pen sur leurs appareils pliables, cette trajectoire est une déception. Mais elle reflète une réalité commerciale, Samsung semble avoir conclu que l’avenir des foldables passe par leur format et leur ergonomie, davantage que par leurs accessoires de niche.