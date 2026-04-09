Samsung débloque une fonction secrète sur le Galaxy S25 Ultra

Samsung déploie l’Ocean Mode, un mode de photographie sous-marine initialement conçu pour des scientifiques, sur le Galaxy S25 Ultra via une mise à jour bêta de l’application Expert RAW.

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Samsung étend les capacités photographiques du Galaxy S25 Ultra en y intégrant l’Ocean Mode. Cette fonctionnalité, dédiée à la prise de vue sous-marine, est désormais accessible aux utilisateurs via une mise à jour de l’application Expert RAW.

Une origine scientifique

L’Ocean Mode a été introduit par Samsung début 2025, initialement destiné aux oceanographes travaillant sur la restauration des récifs coralliens.

La fonctionnalité était alors réservée au Galaxy S24 Ultra et n’était pas accessible au grand public. Samsung avait ensuite décidé de l’intégrer à l’application Expert RAW lors du lancement du Galaxy S26 Ultra, ouvrant ainsi son utilisation à un public plus large.

Améliorations techniques et fonctionnalités

L’ajout de cette fonction s’effectue en installant la version 5.0.08.2 de l’application Expert RAW, disponible pour les appareils fonctionnant sous la version bêta de One UI 8.5.

Le mode Ocean apporte plusieurs ajustements spécifiques pour pallier les contraintes de l’environnement aquatique :

Correction colorimétrique : Le logiciel ajuste automatiquement les couleurs pour compenser la perte de teintes naturelle sous l’eau.

Le logiciel ajuste automatiquement les couleurs pour compenser la perte de teintes naturelle sous l’eau. Réduction du flou : Le système optimise le traitement de l’image pour limiter le flou de mouvement.

Le système optimise le traitement de l’image pour limiter le flou de mouvement. Prise de vue par intervalles : Les utilisateurs peuvent programmer des captures automatiques et continues à des intervalles de 2, 5 ou 10 secondes.

Cette mise à jour marque l’ouverture au grand public d’une technologie jusqu’alors réservée à un usage professionnel ou aux modèles les plus récents de la marque. Elle permet aux possesseurs du Galaxy S25 Ultra d’accéder à des réglages optimisés pour la photographie en milieu marin sans nécessiter de configuration manuelle complexe.