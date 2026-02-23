Galaxy S26 Ultra : des performances en nette hausse et pas de surchauffe

Une unité du futur smartphone haut de gamme de Samsung, acquise avant son lancement officiel, a été soumise à plusieurs tests de performance. Les résultats préliminaires indiquent une hausse de la puissance de calcul et une meilleure gestion thermique par rapport au modèle précédent.

Alors que l’événement Galaxy Unpacked n’est prévu que pour le 25 février 2026, le créateur de contenu Sahil Karoul affirme s’être procuré un exemplaire commercial du Samsung Galaxy S26 Ultra à Dubaï. Cette acquisition anticipée a permis de réaliser une série de tests techniques comparant ce nouveau modèle à son prédécesseur, le Galaxy S25 Ultra. L’appareil testé serait équipé de la nouvelle puce mobile de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Performance brute en hausse

Les résultats obtenus sur les plateformes de benchmarking classiques montrent une progression notable des scores. Sur AnTuTu, le Galaxy S26 Ultra affiche un résultat global de 3 720 219 points, surpassant les 2 441 258 points obtenus par le Galaxy S25 Ultra.

Concernant les capacités du processeur (CPU), le test Geekbench 6 rapporte un score de 3 648 points en monocœur et de 10 898 points en multicœur pour le nouveau modèle. À titre de comparaison, le S25 Ultra atteignait respectivement 3 057 et 9 846 points sur les mêmes exercices.

Gestion thermique et stabilité graphique

Les tests se sont également portés sur les capacités graphiques et la résistance de l’appareil lors d’une charge soutenue, via le protocole 3DMark Wild Life Extreme Stress. Le Galaxy S26 Ultra a enregistré un score maximal de 6 489 points et un score minimal de 3 455 points, ce qui correspond à un taux de stabilité de 53,2 %.

Sur le plan thermique, l’appareil a vu sa température augmenter de 10 degrés Celsius durant le test, passant de 34 à 44 degrés.

Ces données contrastent avec celles du Galaxy S25 Ultra. Lors du même test, le modèle précédent affichait une stabilité de 47,9 % (avec un score maximal de 6 434 points) et une élévation de température plus marquée de 14 degrés Celsius (passant de 29 à 43 degrés).

Autres caractéristiques observées

Outre les performances, l’examen de cette unité a révélé d’autres détails techniques potentiels. Il est également noté que le stylet S Pen inclus avec cet exemplaire serait dépourvu de connectivité Bluetooth. Enfin, une nouvelle fonctionnalité nommée “Privacy Display” a été repérée dans les paramètres.

Ces informations reposent sur l’analyse d’un modèle obtenu avant la commercialisation officielle et devront être confirmées lors de la présentation prochainement par le constructeur.