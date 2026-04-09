Galaxy S27 : Samsung prépare quelque chose pour ne plus se faire humilier par Qualcomm

Samsung teste déjà son futur processeur Exynos 2700, repéré sur Geekbench, dans le but de corriger les problèmes de consommation énergétique qui pénalisaient l’Exynos 2600.

Le prochain processeur haut de gamme de Samsung, l’Exynos 2700, a été repéré à plusieurs reprises sur la plateforme de benchmarks Geekbench 6, ce qui indique que le fabricant coréen a entamé ses phases de tests bien en amont du lancement prévu de la gamme Galaxy S27.

Des scores encore modestes, mais une explication logique

Lors de cette dernière apparition sur Geekbench, relevée par le leaker Abhishek Yadav, la puce affiche 2 603 points en test monocœur et 10 350 points en multicœur. Des résultats qui ne traduisent pas forcément les capacités réelles du composant : l’Exynos 2700 se trouve encore dans une phase de développement précoce, et les performances relevées sur les benchmarks à ce stade ne reflètent généralement pas celles du produit final.

Une précédente détection avait déjà eu lieu, mais elle se limitait alors aux seuls scores OpenCL du GPU Xclipse 970, sans données CPU disponibles.

Pourquoi tester si tôt ?

La détection précoce de cette puce sur Geekbench n’est pas anodine. Elle suggère que Samsung souhaite se donner davantage de temps pour affiner et optimiser le composant avant sa commercialisation. Une démarche qui s’explique en partie par les critiques adressées à l’Exynos 2600, le prédécesseur direct.

Ce dernier constitue certes une étape importante pour Samsung, qui cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de Qualcomm dans le segment des smartphones haut de gamme. Il représente notamment la première puce produite par le groupe en gravure 2 nm GAA. Mais il présente des faiblesses notables, en particulier sur le plan de la consommation énergétique : sous charge, la puce peut atteindre un pic de 30 watts. Conséquence directe, l’autonomie des appareils équipés de l’Exynos 2600 s’en ressent. Selon les données disponibles, un Galaxy S26 animé par un Snapdragon 8 Elite Gen 5 tiendrait environ 28 % plus longtemps, soit plus de deux heures supplémentaires, qu’un modèle équipé de la puce Samsung.

Un nouveau procédé de fabrication et une architecture CPU revue

Pour l’Exynos 2700, Samsung envisagerait de recourir à une deuxième génération de son procédé de gravure 2 nm GAA, ce qui devrait, en théorie, permettre des gains à la fois en performances et en efficacité énergétique.

Du côté de l’architecture CPU, des changements sont également attendus. Alors que l’Exynos 2600 repose sur une configuration en trois groupes de cœurs (1 + 3 + 6), l’Exynos 2700 adopterait une organisation différente, structurée en quatre groupes (4 + 1 + 4 + 1). Cette évolution pourrait viser une meilleure gestion de la consommation, même si Samsung n’a pas encore confirmé officiellement ces spécifications.

Une mise en production attendue dans la seconde moitié de 2026

Selon les informations disponibles, la puce devrait entrer en phase de production de masse au second semestre 2026. Samsung viserait par ailleurs à l’intégrer dans une plus grande proportion des modèles de la gamme Galaxy S27, par rapport à la part qu’occupait l’Exynos 2600 dans les Galaxy S26. Les détails précis sur les marchés concernés restent à confirmer.